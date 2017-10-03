Kia показала кроссоверный Rio для России

Kia показала кроссоверный Rio для России (фото)

Корейская Kia распространила первые изображения нового кросс-хэтча Rio X-Line для России. Автомобиль скопирован с китайской версии машины KX Cross.


«Серия X-Line создана специально для России, у автомобиля увеличенный клиренс и пять дверей», — сообщили в компании. Визуально машина похожа на новый седан Rio, но его заметно выше и имеет защитные обвесы. Сзади автомобиль получил новую оптику.



Моторы Rio X-Line будут как у седана — бензиновые 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 л.с. Трансмиссия —  «механика» и «автомат». Производство машин на заводе под Санкт-Петербургом ожидается уже в ноябре текущего года.


Kia показала кроссоверный Rio для России (фото)


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