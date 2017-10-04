Суд оштрафовал авиакомпанию «Икар» за задержку чартерных рейсов из Новосибирска и других городов

По версии транспортной прокуратуры, перевозчик виновен в задержке чартерных рейсов

Транспортная прокуратура Красноярска проверила деятельность авиакомпании «Икар». Перевозчика обвинили в задержке чартерных рейсов.







«Установлено, что по вине авиакомпании летом текущего года были задержаны чартерные авиарейсы из разных городов России (Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Южно-Сахалинск, Казань, Благовещенск, Якутск). При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда не предоставлялись, либо выделялись несвоевременно», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.





По результатам проверки было возбуждено дело об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Авиакомпания была привлечена к административной ответственности. Перевозчик должен выплатить штрафы на сумму более трех миллионов рублей.







Задержки авиарейсов — обычное дело для Новосибирска. В августе этого года горожане прождали 9,5 часов чартерный рейс «Новосибирск — Анталья».

