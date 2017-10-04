Ученые обнаружили самую северную стоянку древнего человека в Западной Сибири

Прежде самой северной стоянкой древнего человека считалось Луговское 
Прежде самой северной стоянкой древнего человека считалось Луговское 

В ходе совместной экспедиции команда исследователей отыскала самую северную стоянку человека эпохи палеолита. Она находится на территории Ханты-Мансийского автономного округа.


В исследовании приняли участие ученые Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск), специалисты Томского государственного университета (ТГУ) и сотрудники музея «Природа и человек» (Ханты-Мансийск).


«До последнего времени самой северной палеолитической стоянкой Западной Сибири считалось Луговское — одно из крупнейших местонахождений остатков мамонтовой фауны в Северной Азии, расположенное на 25 километров западнее Ханты-Мансийска», — сообщает пресс-служба Томского государственного университета. «На этот раз следы присутствия древнего человека были обнаружены почти на 300 километров севернее. Когда-то рядом было старинное угорское поселение — Комудваны, но теперь от него осталось лишь название».


Исследователи работали в устье реки Манья (приток Оби). Помимо останков мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов и лошадей, они обнаружили каменные артефакты. Кварцевые отщепы, как предполагают ученые, использовались древними людьми для обработки твердых материалов (кости, бивни) и разделки туш животных.


«Артефакты сами по себе довольно обычные. Необычно то, в каком месте они найдены! Теперь это самое северное палеолитическое местонахождение в Западной Сибири, где присутствуют реальные следы пребывания человека. Его возраст не менее 10 тысяч лет. Откуда сюда пришли древние люди, можно лишь предполагать. К примеру, они могли мигрировать с предгорий Урала. Передвигались, скорее всего, вдоль рек, потому что это значительно упрощало задачу», — приводит слова заведующего лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ Сергея Лещинского пресс-служба университета.


В августе этого года новосибирские археологи показали останки древнего новосибирца. Захоронение было обнаружено в Октябрьском районе, недалеко от микрорайона «Европейский Берег». 

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