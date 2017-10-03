Начинающий водитель перепутала газ с тормозом и протаранила «Мазду»

Свою вину девушка признала 
Свою вину девушка признала 

Авария случилась сегодня вечером на парковке магазина «Быстроном» по адресу улица Никитина, 114.


«Водитель "Мазды" встал на парковке и вышел в магазин, как сообщил при разборе, "за хлебушком". В этот момент по парковке двигалась начинающий водитель на "Тойоте". Девушка перепутала педали газа и тормоза и протаранила стоящую "Мазду"», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск.


По данным аваркомов, свою вину девушка признала.


Женщины-водители довольно часто становятся фигурантами различных ДТП. На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ писали о крупной аварии, случившейся в полночь недалеко от Мелькомбината

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