Полиция Мурманска отправила под суд подозреваемого в телефонном мошенничестве новосибирца

Для задержания подозреваемых в Новосибирск была отправлена группа мурманских полицейских

Полицейские Мурманска завершили расследование по делу о телефонном мошенничестве. На скамью подсудимых отправился 36-летний житель Новосибирска. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.







По данным следствия, в сентябре 2016 года ранее судимый за аналогичные преступления мужчина создал организованную преступную группу, в которую, помимо него, вошли еще двое горожан.







«Следствием установлено, что члены организованной группы, находясь на территории Новосибирска, согласно заранее отведенным преступным ролям осуществляли непрерывные телефонные звонки на городские телефоны жителей Мурманска и Мурманской области, при этом отдавая предпочтение лицам преклонного возраста. В ходе разговора с пенсионерами злоумышленники представлялись их родственниками, как правило — сыном или внуком», — сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.







Во время звонков участники группировки оказывали психологическое давление на стариков, сообщая о том, что их близким родственникам грозит уголовная ответственность за якобы совершенные ими преступления.







«Чтобы "спасти" близких и избавить их от наказания, мошенники требовали от пожилых жителей Заполярья передачи значительных сумм денежных средств. В основном мошенники использовали два предлога — требование денег за якобы совершенное ДТП, в котором погиб человек, либо за причинение тяжкого вреда здоровью, чтобы "не возбуждать" уголовное дело», — подчеркивает ведомство.







В рамках уголовного дела было допрошено 15 потерпевших. Мурманские полицейские сумели установить 7 фактов мошенничества. Для задержания преступников в декабре прошлого года в Новосибирск была отправлена группа сотрудников уголовного розыска. Ущерб, нанесенный преступной группой, оценивается в 613 тысяч рублей.





«Кроме того, установлено еще 8 покушений на хищение чужого имущества путем обмана, в результате которых гражданам мог быть причинен имущественный вред на общую сумму 378 тысяч рублей. Данные преступления не были доведены до конца, так как потерпевшие догадывались об истинных намерениях злоумышленников и не переводили им денежные средства», — сообщает пресс-служба Мурманского УМВД.







Уголовное дело по факту телефонного мошенничества передано в суд. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.







Жители Новосибирска довольно часто становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве. В конце сентября Советский районный суд поставил точку в деле о так называемом «трудоустройстве инвалидов».