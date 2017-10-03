Хоккейная «Сибирь» получила нового легионера из Швеции

В новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» перешёл 29-летний шведский нападающий Симон Энеруд.


Энеруд приедет из ХК «Сочи» в обмен на денежную компенсацию, рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь». Форвард начал играть в КХЛ в этом сезоне, до этого его карьера складывалась в Швеции.


«В составе своего родного клуба ХВ-71 он дважды выигрывал национальный чемпионат. В прошлом сезоне к золотым медалям шведской SHL Симон добавил приз имени Стефана Лива — самому ценному игроку плей-офф.


Энеруд забил победный гол в овертайме седьмого матча финальной серии.


В «регулярке» чемпионата Швеции-2016/17 форвард набрал 29 (14+15) очков в 37 играх при показателе полезности «плюс 13». А в 16 матчах плей-офф Симон забросил 10 шайб и сделал 3 голевые передачи, став лучшим снайпером», — сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».


По информации КХЛ, за ХК «Сочи» хоккеист провел 12 игр, забросив 3 шайбы и сделав одну голевую передачу. 



ХК Сибирь сейчас располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Последний матч команда провела вчера в гостях у казанского «Ак Барса» — новосибирцы уступили со счётом 2:3. Завтра новосибирцы будут играть в гостях у «Сочи».

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