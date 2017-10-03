В Новосибирском зоопарке появились редкие золотистые кошки

Новосибирский зоопарк рассказал о пополнении своей коллекции — в нём поселилась пара кошек Темминка, которых также называют азиатскими золотистыми кошками.


«Мы получили животных еще летом, но у наших посетителей не было возможности разглядеть их как следует. Азиатские золотистые кошки активны в вечернее и ночное время. К тому же они очень осторожны и скрытны, особенно если всё кругом новое: обстановка, запахи, люди. С наступлением прохладной погоды мы перевели наших новеньких в павильон, который пока закрыт для посетителей», — рассказали в зоопарке.


Также в организации отметили, что этот вид крайне редкий для зоологических парков и мало изученный.


«Это уже взрослые самец и самка, по оценкам наших зоологов, им примерно по пять лет. До передачи в зоопарк они содержались в частной коллекции. Опыта содержания кошек Темминка у зоопарков очень мало. У нас представители вида недолго содержались в начале 80-х годов прошлого века. 


Ни в одном российском зоопарке таких кошек нет, в европейских зоопарках их буквально несколько особей. Наши биологи отмечают спокойный нрав и у самца, и у самки. 


Они лояльны к тем, кто приносит еду и убирает в вольере, но особого интереса к людям не проявляют», — отмечается в сообщении зоопарка.


В лучах солнца шерсть кошек  действительно отливает золотом, их тело украшено пятнами, полосками разного цвета и степени контрастности, на морде рисунок особенно яркий.



Справка: кошка Темминка — обитатель лесов Юго-Восточной Азии. Видовое название дано в честь зоолога Конрада Темминка. Относится к подсемейству малых кошек. Вес взрослого животного порядка 16 кг, длина туловища может достигать одного метра (не считая хвоста). Беременность длится 75–80 дней. В помете 2-3 котенка. Природная популяция сокращается по вине человека. Вырубка лесов лишает кошек среды обитания. Кроме того, на представителей вида ведется охота, ценится мясо и шкура животных. Для сохранения вида в странах, где встречаются эти кошки, разработаны специальные защитные программы.

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