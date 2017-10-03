«Встал на пути, выбил из рук автомат»: инспектор ДПС рассказал, как скрутил вооружённого хулигана

Алексей Кошелев считает, что просто делал свою работу, когда встал на пути мужчины с оружием

Полиция Новосибирска решила поощрить инспектора ДПС, старшего лейтенанта полиции Алексея Кошелева, который во время массовой потасовки выбил из рук агрессивного мужчины охотничье оружие.







Конфликт случился ночью 23 сентября на Нарымской, недалеко от остановки «Плановая». По словам Алексея Кошелева, в то время он работал один и услышал информацию от дежурного о массовой драке. Вместе с ним на место приехал второй экипаж ДПС, в котором было еще два человека.







Оказавшись на месте, полицейские увидели, как один мужчина из толпы отправился к стоящей машине, вытащил оттуда «Сайгу» и пошел стрелять.







«Поворачиваюсь, он уже подбегает в сторону толпы, автомат перезарядил и два выстрела в сторону толпы произвёл — не вверх стрелял, а в ноги. Я ещё удивился, как рикошетом никого не зацепило», — вспоминает Алексей.







Дальше, по словам инспектора, он с коллегами стал действовать не задумываясь. «Это все быстро, секундное дело. Времени не было, чтобы подумать, всё быстро произошло, не было времени говорить "Бросай оружие".





Он два выстрела делает, поворачивается, тут как раз я на его пути становлюсь, выбиваю автомат, скручиваю — загиб руки делаю.





И еще один инспектор подходит, и вместе с ним мы наручники надеваем. А третий инспектор автомат начал подбирать, чтобы его никто не забрал и никуда не унёс», — описал Кошелев.







Кошелев отдельно подчеркнул, что его коллеги в этой ситуации действовали очень слаженно, что помогло обезвредить мужчину.







В полиции решили поощрить отважного инспектора





«Когда потом в отдел доставили этого человека, мне звонили инспектора. Спрашивали: «Вы знаете, что оружие было боевым, заряженным?». Но я в тот момент и не подумал, что оно боевое. Цель была обезоружить», — объяснил Алексей Кошелев.







Прежде свидетели рассказывали НГС.НОВОСТИ о том, что в ту ночь на парковке поссорились около 30 человек. Один из очевидцев настолько впечатлился увиденным, что вскоре решил написать в полицию. Он попросил поощрить смелого инспектора, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







«Сотрудник ДПС Алексей Кошелев, прибыв на место происшествия, первым бросился наперерез нарушителю, а затем совместно со своими коллегами разоружил злоумышленника и надел на него наручники. Прошу рассмотреть возможность поощрения Алексея Кошелева. Я, как гражданин и житель Новосибирска, горжусь, что у нас есть такие сотрудники», — добавляет заявитель.





В полиции с предложением новосибирца согласились и решили поощрить офицера.





Сам Алексей достаточно скромно отнёсся к своему поступку. «Награды, поощрения? Это работа моя — за что поощрять? Выполнил свою работу, выполнил свой долг, сделал то, что положено», — подчеркнул полицейский в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.