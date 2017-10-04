Доплата за близость: квартиры рядом с мэрией Новосибирска побили рекорды по ценам

Здание мэрии на Красном проспекте, 34 имеет общий двор с двумя жилыми домами

Аналитики портала N1.RU обнаружили, что квартиры по соседству с мэрией и областным правительством стоят в четыре раза дороже, чем в среднем по Новосибирску.







«Причина прежде всего в том, что это центр города, — пояснила НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Здесь новый владелец помимо довольно качественного жилья получит обеспеченных соседей, в числе которых могут оказаться и высокопоставленные госслужащие».







По данным аналитиков портала N1.RU, квартиры в домах, расположенных в радиусе 500 м от мэрии на Красном проспекте, 34, выставлены на продажу примерно за 12 млн рублей. Жильё рядом с областным правительством на Красном проспекте, 18 обойдётся покупателю примерно в 11 млн рублей. При этом средняя цена квартиры в Новосибирске — 3 млн рублей.







«Так, стоимость "квадрата" у стен мэрии на 66% выше средних цен по городу — 97 тысяч рублей, а у правительства на 60% — 93 тысячи рублей», — констатирует Анастасия Гринёва.







Поселиться ближе всего к рабочему кабинету мэра Анатолия Локтя можно, купив квартиру на Депутатской, 38 или Серебренниковской, 37: у этих домов общий с мэрией двор. Самая недорогая квартира здесь, которая нашлась в базе N1.RU, — «трёшка» площадью 77 кв. м за 8,5 млн рублей. За пятикомнатную квартиру площадью 317 «квадратов» просят уже 35 млн рублей.







Самое близкое к зданию областного правительства жильё можно купить в знаменитом стоквартирном доме на площади Свердлова (его адрес Красный проспект, 16). Сейчас здесь продаётся 7 квартир по цене от 7 млн до 13 млн рублей.







За год число квартир, выставленных на продажу в шаговой доступности от рабочих мест чиновников, выросло на 40% — с 69 до 95, отмечают аналитики N1.RU. С квартирами в старых домах, расположенных в самом центре города, конкурируют новостройки: недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали об эффектном жилом комплексе с водопадом в подъезде, который стоит у оживлённой магистрали.