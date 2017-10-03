Нобелевскую премию дали физикам, которым помогал учёный из Академгородка





Сергей Клименко во время телемоста в новосибирском ТАСС. 16 февраля 2016 года

Сегодня, 3 октября, Нобелевский комитет присудил премию группе американских учёных, разработавших детектор LIGO, который в прошлом году обнаружил гравитационные волны. Один из сотрудников лаборатории, в котором расположен детектор — выпускник НГУ Сергей Клименко.





«Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили американские учёные: Райнер Вайсс, профессор физики Массачусетского технологического института, а также Кип Торн и Барри Бариш, профессора физики Калифорнийского технологического института, с формулировкой "за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн"», — передаёт «Интерфакс».







По проектам этих учёных в 2002 году был построен детектор гравитационных волн LIGO. В феврале прошлого года учёные лаборатории LIGO объявили, что им удалось зафиксировать сигнал гравитационных волн, которые образовались в результате слияния двух чёрных дыр. Открытие они сделали вместе с коллегами из итальянской лаборатории VIRGO.







После того как открытие было сделано, Сергей Клименко вышел на телемост с Новосибирском и подробно рассказал об открытии.







«Собственно говоря, открытий два. Во-первых, подтверждено предсказание теории Эйнштейна о гравитационных волнах. Это было сделано 100 лет назад. И наконец удалось задетектировать гравитационную волну, которая действительно пришла к нам сюда, на Землю, и создала сигнал у детектора.







А второе — это то, что удалось увидеть такие источники, которые раньше невозможно было видеть. Мы даже не были уверены, что они существуют — это двойные системы чёрных дыр. Ну то, что чёрные дыры существуют, учёные более-менее уверены; а вот то, что двойные, — вот это новость.







Люди давно уверены, что гравитационные волны существуют. Были эксперименты в 70-х, которые показали, что двойная система нейтронных звёзд излучает энергию, потому что происходит излучение гравитационных волн. Но это было не прямое наблюдение, а примерно то же самое, что судить о существовании слона, ни разу его не видев, из рассказов других людей. А тут мы все вживую увидели», — рассказывал Клименко.