Зачистка на улицах: власти Новосибирска уберут рекламные щиты и развесят флаги

Власти в конце сентября убрали рекламные щиты с проезда Энергетиков

Новосибирские власти разработали программу по праздничному и рекламному оформлению города на ближайшие три года.







Проект программы на 2018–2020 годы опубликован на сайте мэрии Новосибирска сегодня, 3 октября. Документ подготовил департамент промышленности, инноваций и предпринимательства, в состав которого входит комитет по рекламе и информации мэрии, который в мае возглавил спортсмен Дмитрий Лобыня.





На улицах города к праздникам появится больше флагов, а площадь незаконных рекламных конструкций сократится почти на 8 тысяч кв. м, следует из документа.





К основным праздникам — Новому году, Дню Победы и Дню города — власти планируют вывешивать флаги на 45% городских улиц и площадей. Ещё четверть всех улиц оформят «современными и технически сложными элементами и объектами». Сейчас доля праздничного оформления улиц и площадей ниже — 40% и 20% соответственно. Станет больше и социальной рекламы — через три года она займёт до 40% всех рекламных площадей, принадлежащих городу. При этом щиты будут заняты «социалкой» более 120 дней в году.







Финансирование программы для «улучшения внешнего вида Новосибирска» составит 150 млн 897,9 тысячи рублей.





Руководитель городского комитета по рекламе Дмитрий Лобыня отказался комментировать программу корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





В последнее время городские власти стали уделять больше внимания борьбе с незаконной рекламой. Мэр города Анатолий Локоть не раз заявлял, что она искажает облик города. Об этом же говорил главный архитектор города Виктор Тимонов. «Мы весь город испоганили ветхозаветной рекламой, которая совсем не современная, всё залеплено. Говорят, что бюджет такие бешеные деньги получает от этой рекламы. Не согласен. Три четверти рекламы — город ничего с этого не имеет. Это и есть наше лицо — реклама, грязь, немытые витрины», — высказался Тимонов вскоре после назначения.





В конце сентября власти провели показательный демонтаж рекламных щитов на проезде Энергетиков. Мэр тогда заверил, что оптимизация рекламы не ударит по бизнесу и бюджету города.