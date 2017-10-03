Грязи по колено: рабочие забыли сделать асфальт после ремонта теплотрассы

После раскопок на теплотрассе внутриквартальный проезд остался без асфальта

Житель Кропоткинского жилмассива Дмитрий Дубинин пожаловался на то, что теплоэнергетики не спешат восстанавливать асфальт внутри квартала после раскопок теплотрассы.







Ремонт труб шёл между домом № 119/1 по улице Кропоткина и домом № 7 по улице Рельсовой. Судя по табличке, работу проводили специалисты АО «СИБЭКО», рассказал НГС.НОВОСТИ житель дома № 8 на улице Рельсовой Дмитрий Дубинин.







По его словам, после раскопок рабочие засыпали яму грунтом, но асфальт не восстановили.







«Выкопали быстро, потом закопали тоже быстро и уехали. И вот уже несколько дней — может, дней пять или даже чуть больше — никто не возвращается. Яма эта всё сильнее проваливается. Сейчас ещё дождей, хорошо, нет, потому что как только дожди начинаются, вся эта грязь идёт к нам в подъезды во все три дома», — описал ситуацию Дубинин.







По его словам, поблизости от этого места стоят мусорные контейнеры. Когда приезжает мусоровоз, грунт под его тяжестью проседает, и грязь тащится за колёсами. На днях в этом месте даже застревали легковые машины.







Под тяжестью мусоровозов яма продолжает проседать





В пресс-службе АО «СИБЭКО» корреспонденту НГС.НОВОСТИ не ответили, планируют ли теплоэнергетики восстанавливать асфальт и как скоро это произойдёт, но порекомендовали обеспокоенному новосибирцу оставить своё обращение в разделе «Народный контроль» на сайте энергокомпании.







Как пояснили в управляющей компании «СПАС-Дом», которая обслуживает дома № 7 , 8 по улице Рельсовой и дом № 119/1 по улице Кропоткина, теплоэнергетики обязаны восстановить асфальт. От своих обязательств они не отказываются, но пока к работе не приступили.





«Во всяком случае, в администрации [Центрального] округа это на контроле, глава в курсе», — сообщил первый заместитель генерального директора УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов.





На прошлой неделе в редакцию НГС также обратился возмущённый житель улицы Филатова в Ленинском районе. Новый асфальт на этой улице не пролежал и месяца, как его снова раскопали для ремонта труб.