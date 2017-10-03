Измученных жён новосибирских алкоголиков научат общаться с мужьями

Новосибирцы часто не знают, как общаться с пьющими и наркозависимыми близкими, признают врачи
Новосибирцы часто не знают, как общаться с пьющими и наркозависимыми близкими, признают врачи

Новосибирский областной наркодиспансер открыл бесплатные курсы для горожан, которые разучились общаться с пьющими и наркозависимыми родственниками.


Первая группа помощи семьям с алкоголиками и наркоманами заработала сначала в отделении на улице Бердышева, а теперь областной диспансер решил сделать занятия массовыми — и открыл курсы ещё и в своём отделении на улице Дюканова.


«Люди не знали, куда обратиться, а вопросов таких много. Каждый день в диспансерное отделение обращаются — раздаётся много звонков с вопросами:


"Вот родственник злоупотребляет, он пьёт, он употребляет наркотики, как привести его к наркологу? Что вообще делать, как с ним жить?".


Родственники страдают, а сами наши пациенты не всегда готовы к встрече с нами. [Учим], как общаться, убедить к доктору пойти», — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель главного врача по медицинской части в областном наркодиспансере Ольга Патрикеева.


По словам психиатра-нарколога, на бесплатные курсы принимают всех желающих без предварительной записи и документов — можно даже не называть имена и фамилии. На тренинги ждут жён, мужей, родителей, друзей и детей зависимых людей — без ограничений.


«Наша психолог часто слышит такие слова: "Почему нас этому в школе не учили? Выражать эмоции, чувства, мысли? Где взять информацию?". Ну в интернет куда-то залезть, на форумах пообщаться, но это не всегда будет информация от специалистов. А здесь подготовленные специалисты», — отметила заместитель главврача.


Врач предположила, что в России такие курсы будут с каждым годом всё популярнее.


«Потому что люди хотят принимать активное участие в судьбе своих близких, хотят помогать и делать это правильно.


Бывает, что человек вольно или невольно поддерживает зависимое поведение: даёт деньги, содержит, покрывает в правонарушениях», — заключила Ольга Патрикеева.


Занятия для родственников проходят с 17:00 по понедельникам на улице Дюканова, 16, их проводит медицинский психолог Иван Миряйкин. Также группы открыты с 10:00 по субботам на улице Бердышева, 2, там занятия ведёт медицинский психолог Дина Иксанова.


Ранее врачи рассказали, что в Новосибирской области сократилось число наркозависимых и больных алкоголизмом, зато увеличилось число токсикоманов и тех, кто курит смеси.

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