Измученных жён новосибирских алкоголиков научат общаться с мужьями

Новосибирцы часто не знают, как общаться с пьющими и наркозависимыми близкими, признают врачи

Новосибирский областной наркодиспансер открыл бесплатные курсы для горожан, которые разучились общаться с пьющими и наркозависимыми родственниками.







Первая группа помощи семьям с алкоголиками и наркоманами заработала сначала в отделении на улице Бердышева, а теперь областной диспансер решил сделать занятия массовыми — и открыл курсы ещё и в своём отделении на улице Дюканова.







«Люди не знали, куда обратиться, а вопросов таких много. Каждый день в диспансерное отделение обращаются — раздаётся много звонков с вопросами:





"Вот родственник злоупотребляет, он пьёт, он употребляет наркотики, как привести его к наркологу? Что вообще делать, как с ним жить?".







Родственники страдают, а сами наши пациенты не всегда готовы к встрече с нами. [Учим], как общаться, убедить к доктору пойти», — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель главного врача по медицинской части в областном наркодиспансере Ольга Патрикеева.







По словам психиатра-нарколога, на бесплатные курсы принимают всех желающих без предварительной записи и документов — можно даже не называть имена и фамилии. На тренинги ждут жён, мужей, родителей, друзей и детей зависимых людей — без ограничений.







«Наша психолог часто слышит такие слова: "Почему нас этому в школе не учили? Выражать эмоции, чувства, мысли? Где взять информацию?". Ну в интернет куда-то залезть, на форумах пообщаться, но это не всегда будет информация от специалистов. А здесь подготовленные специалисты», — отметила заместитель главврача.







Врач предположила, что в России такие курсы будут с каждым годом всё популярнее.







«Потому что люди хотят принимать активное участие в судьбе своих близких, хотят помогать и делать это правильно.





Бывает, что человек вольно или невольно поддерживает зависимое поведение: даёт деньги, содержит, покрывает в правонарушениях», — заключила Ольга Патрикеева.







Занятия для родственников проходят с 17:00 по понедельникам на улице Дюканова, 16, их проводит медицинский психолог Иван Миряйкин. Также группы открыты с 10:00 по субботам на улице Бердышева, 2, там занятия ведёт медицинский психолог Дина Иксанова.







Ранее врачи рассказали, что в Новосибирской области сократилось число наркозависимых и больных алкоголизмом, зато увеличилось число токсикоманов и тех, кто курит смеси.

