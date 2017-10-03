Новосибирец получил штраф за публикацию интимных фото бывшей жены

Публикация интимных фото в интернете обернулась для новосибирца штрафом
Публикация интимных фото в интернете обернулась для новосибирца штрафом

Суд приговорил к штрафу 35-летнего новосибирца, который разместил в интернете эротические фотографии с участием своей бывшей жены.


«Он скинул ей ссылку по электронной почте. Она прошла по этой ссылке и увидела фотографии интимного характера со своим участием, которые они совместно снимали, когда были в браке», — рассказала НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Кировского района Новосибирска Ольга Юдина.


Суд установил, что после расставания супруги регулярно ссорились, так как не могли определиться, с кем и когда будет проводить время их ребёнок. Во время этих ссор мужчина не раз угрожал своей бывшей жене тем, что выложит в интернет её интимные фото. В январе 2017 года подсудимый опубликовал в открытом доступе фотографии со сценами орального секса.


На прошлой неделе, 25 сентября, мировой судья Кировского района Новосибирска признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.


«Дело мы рассматривали почти три месяца, потому что он не являлся в судебные заседания. В последнее заседание он предоставил ходатайство о рассмотрении дела без его участия. Также в ходатайстве он пояснил, что свою вину не признаёт», — рассказала гособвинитель Ольга Юдина.


По её словам, мужчина отрицал то, что именно он разместил интимные фотографии в интернете. Но его вину подтвердила экспертиза, которая показала, что ссылка на сайт с эротическими снимками была отправлена с его рабочего компьютера.


Как уточнила гособвинитель, мужчина работает в Кировском районе, поэтому и судили его именно здесь.


Приговор не вступил в законную силу.


В прошлом году суд оштрафовал на 50 тысяч рублей ещё одного новосибирца, который разместил в соцсети «ВКонтакте» фотографию своей знакомой рядом с рекламой интимных услуг. Как ранее поясняли в прокуратуре Железнодорожного района, мужчина знал потерпевшую женщину со школы и хотел привлечь её внимание, но она отказалась с ним встречаться.

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