Тепло и снежно: новосибирские синоптики дали прогноз на октябрь

Октябрь будет относительно тёплым, но периодически будет идти и снег

Новосибирский Гидрометцентр дал предварительный прогноз на октябрь: месяц будет относительно тёплым, но возможны осадки в виде снега.







«Предполагаем, что в этом году октябрь по температурному режиму будет мягче, чем в прошлом году. Температурный фон будет около и ниже нормы на один градус. Осадки тоже будут в пределах климатической нормы», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







В первой декаде колебания температуры в ночные часы будут от 0…+5 до –3...–10 градусов. Основная волна холода придётся на период с 6 по 8 октября. Днём воздух будет прогреваться от +6…+11 до 0...–6 градусов.







Во второй декаде, по предположению синоптиков, должна будет вернуться более тёплая погода. Днём воздух будет прогреваться от +2...+7 градусов до +10…+15 градусов, а ночью будет холодать до 0 градусов.







«Наиболее существенные волны холода предполагаются в третьей декаде: ночью будет доминировать температура от –2...–8 градусов мороза, а днём будет ближе к 0 градусов», — поделился синоптик.







Осадки будут вероятны в большинстве дней первой и третьей декады, а в середине месяца только в отдельные дни — при понижении температуры.







«В первой декаде будет переход воздушных потоков от западных к северо-западным и северным, во второй декаде будет преобладать перенос воздушных масс с запада и юго-запада, а в третьей декаде снова будет перенос воздушных масс с северо-запада», — заключил метеоролог.







Когда ждать снега?







На прошлой неделе снегопады уже прошли в нескольких регионах Сибири — снег выпал в Красноярске, Иркутске, Кемерово, но быстро растаял. В Новосибирске осадков было немного, а по области — чуть больше, например, в Барабинске и Куйбышеве.







Синоптики пока не могут назвать точную дату установления снежного покрова, но говорят, что





снежно будет в третьей декаде октября, но осадки в виде снега ожидаемы и в начале месяца.







«По климатическим многолетним данным установление устойчивого снежного покрова происходит в первой неделе ноября», — заметил Ренад Ягудин. Он отметил, что критерием наступления зимы считает момент перехода среднесуточной температуры через 5 градусов ниже нуля.







Судя по прогнозу на октябрь, климатическая зима в Новосибирск пока не придёт, уточнил метеоролог.







А как было в прошлом году?





В прошлом году октябрь был экстремально холодным, напомнил синоптик. В конце сентября на юг Западной Сибири обрушился арктический холодный воздух из районов Карского моря.





Температурные отметки сразу же резко опустились вниз. Первый снег выпал 7 октября. Деревья не успели сбросить листву, и надели снежные шапки практически зелёными — сентябрь в городе стоял жаркий, поэтому даже вошёл в тройку самых тёплых сентябрей за весь столетний период наблюдений. Воздух прогревался до 25 градусов тепла.





Уже 25 октября весь город плотно засыпало снегом, осадки не прекращались несколько дней. В итоге спустя два дня утром высота сугробов достигла 29 см. Затем столбик термометра поднялся до 0 градусов — снег превратился в грязную коричневую кашу на дорогах.







Чего ждать от зимы?







Новосибирские синоптики смогут дать точный прогноз на зиму чуть позже, но размышлениями о погоде в зимние месяцы уже делятся учёные. Они считают, что в регионы России в этом году вернутся холодные зимы середины XX века. Причиной этого станет ослабившее активность Солнце, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя Международного института криологии и криософии Тюменского государственного университета Владимира Мельникова.



«Мы несколько лет назад ждали начало цикла похолодания, и он начался, несмотря на действие антропогенеза и огромные выбросы. Плюс активность Солнца, то есть несмотря на то, что вспышек было много, наблюдается снижение его активности. В целом Солнце внесёт свой вклад в похолодание», — сказал Мельников.







Свои наблюдения академик РАН строит на изменениях вечной мерзлоты, так как происходящее в мерзлоте сходно с процессами в атмосфере.

