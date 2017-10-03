Возле ГПНТБ выставили спасательную технику и лошадиный противогаз
Днём 3 октября в Новосибирске возле ГПНТБ спасатели провели торжественный митинг в честь 85-летия гражданской обороны РФ.
«С учётом зрителей было более тысячи человек», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО.
На митинге собрался личный состав ГУ МЧС России по НСО, аварийно-спасательная служба НСО, центр по обеспечению безопасности в области гражданской обороны и ЧС, центр медицины катастроф, некоммерческие спасательные подразделения.
Сюда приехали губернатор НСО Владимир Городецкий, председатель Заксобрания Андрей Шимкив, председатель Федеральной инспекции по Новосибирской области Илья Чернышёв, заместитель мэра Новосибирска, бывший руководитель Сибирского регионального центра МЧС Данияр Сафиуллин.
Также здесь работали интерактивные площадки. «Можно было посетить выставку техники, примерить боевую одежду, ознакомиться со специальными средствами защиты: противогазы старинные, современного типа, есть макеты противогазов, которые применялись для защиты лошадей, люльки, которые предназначены для защиты грудничков от отравляющих веществ», — добавил Винаков.
Кроме того, во время мероприятия проходили мастер-классы по первой медицинской помощи.
В конце августа под Новосибирском проходила выставка другой техники — военной. На аэродроме у Толмачёво работал Международный военно-технический форум «Армия-2017».
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова