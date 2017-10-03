Возле ГПНТБ выставили спасательную технику и лошадиный противогаз





На выставке возле ГПНТБ показали макет противогаза для лошадей

Днём 3 октября в Новосибирске возле ГПНТБ спасатели провели торжественный митинг в честь 85-летия гражданской обороны РФ.





«С учётом зрителей было более тысячи человек», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО.





На митинге собрался личный состав ГУ МЧС России по НСО, аварийно-спасательная служба НСО, центр по обеспечению безопасности в области гражданской обороны и ЧС, центр медицины катастроф, некоммерческие спасательные подразделения.





Сюда приехали губернатор НСО Владимир Городецкий, председатель Заксобрания Андрей Шимкив, председатель Федеральной инспекции по Новосибирской области Илья Чернышёв, заместитель мэра Новосибирска, бывший руководитель Сибирского регионального центра МЧС Данияр Сафиуллин.





Также здесь работали интерактивные площадки. «Можно было посетить выставку техники, примерить боевую одежду, ознакомиться со специальными средствами защиты: противогазы старинные, современного типа, есть макеты противогазов, которые применялись для защиты лошадей, люльки, которые предназначены для защиты грудничков от отравляющих веществ», — добавил Винаков.





Кроме того, во время мероприятия проходили мастер-классы по первой медицинской помощи.





Во время торжественного построения на площади возле ГПНТБ





Участники мероприятия





На площаль приехали различные спасательные подразделения





Выставка работала сегодня до 15:00





Свою технику привезли и врачи





Прохожим разрешили примерить боевую одежду





На площади также разливали чай





Новосибирцам показали, как выглядит изнутри различная техника для спасения жизней





На выставку привезли и спасательные лодки





В конце августа под Новосибирском проходила выставка другой техники — военной. На аэродроме у Толмачёво работал Международный военно-технический форум «Армия-2017».