В аэропорту Толмачёво появились пугающие таблички для наглых пассажиров

Табличка находится в зале ожидания внутреннего терминала
Табличка находится в зале ожидания внутреннего терминала

В новосибирском аэропорту Толмачёво появились таблички для пассажиров, занимающих места для инвалидов. Они вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях.


Фотографию таблички «Занял моё место — забери мои болезни» опубликовала в своём твиттере жительница Новосибирска. Она пояснила, что увидела такую надпись в зале ожидания внутреннего терминала. Не все пользователи «Твиттера» поняли идею — некоторые пришли от неё в недоумение.


В пресс-службе Толмачёво корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что аэропорт решился на эксперимент, глядя на инициативу общественников.


«С помощью таких табличек с колкими высказываниями "Забрал моё место — забери и болезни", "Скажи спасибо, что ты не на моём месте" активисты, общественники, занимающиеся защитой прав инвалидов, борются с водителями, 


которые занимают стоянки, предназначенные для людей с ограниченными возможностями», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в аэропорту.


В пресс-службе напомнили, что подобные таблички использовались в публичных местах Владивостока, Тюмени, Барнаула, Самары, Ростова-на-Дону и других городов. А в Уральске (Казахстан), например, инвалиды-колясочники распечатали листовки «Занял моё место на парковке — забери и мои болезни» и раздавали их водителям, нарушившим правила парковки автомобилей.


«Мы решили опробовать этот эксперимент в аэропорту. К сожалению, не все пассажиры сознательно и ответственно относятся к усилиям аэропорта по созданию комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. 


Нет возможности приставить охранников к местам для особых категорий пассажиров, поэтому приходится экспериментировать с подобными мерами», — отметили представители аэропорта.


Сейчас в аэропорту Толмачёво оценивают, нравится ли пассажирам идея с табличками.


«У многих такой эксперимент находит поддержку и понимание. Стоит отметить, что расположение зала для ожидания ПОВ (для пассажиров с ограниченными возможностями. — М.М.) в терминале объясняется близостью к специально оборудованным лифту и туалету, а также медпункту. 


Буквально в шаге от зала для ПОВ находится просторный зал ожидания для пассажиров любых категорий с точно такими же новыми, удобными креслами», — резюмировали в пресс-службе аэропорта.


На этой неделе в Толмачёво появились и новые табло, где написано время прилёта внутренних рейсов. В аэропорту заявили, что такие табло более удобны для слабовидящих людей и пассажиров-колясочников. 

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