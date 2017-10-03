Водитель маршрутки пошел под суд за перелом у пассажирки


33-летний водитель выехал на красный сигнал светофора 
33-летний водитель выехал на красный сигнал светофора 

Полиция завершила расследование уголовного дела водителя маршрутки, который проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с другим маршрутным такси.


ДТП произошло в январе 2017 года на перекрёстке улиц Богдана Хмельницкого и Объединения. Сегодня, 3 октября, дело отправили в суд, мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью).


По версии следствия, 33-летний водитель маршрутной «ГАЗели» ехал по улице Богдана Хмельницкого и не остановился на красный сигнал светофора. Из-за этого микроавтобус столкнулся с другой маршруткой «Пежо Боксер», который поворачивал по встречной полосе на зелёный сигнал светофора. За рулём «Пежо» находился 42-летний водитель.


«Пежо» двигался по маршруту № 51, номер маршрута «ГАЗели» неизвестен.


«От удара автомобиль "Пежо" отбросило на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с автомобилем "Тойота Камри"», — пояснили в ведомстве. 


Уголовное дело уже направлено в суд 


В результате ДТП пострадала 63-летняя пассажирка «ГАЗели» — у женщины был открытый переломом правой ноги.


Изначально в ГИБДД рассказали о том, что в ДТП пострадали две пассажирки «ГАЗели», однако перелом ребер и ушиб ноги 61-летней женщины не попали в уголовное дело, поэтому водителя маршрутки будут судить только за травму 63-летней пассажирки — у женщины был открытый перелом правой ноги. 


Напомним, что одним из самых громких дел по ДТП в Новосибирской области в этом году занимается Болотнинский суд — там судят мёртвого водителя, который разбился с женой и внучками на трассе. 

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