Водитель маршрутки пошел под суд за перелом у пассажирки
Полиция завершила расследование уголовного дела водителя маршрутки, который проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с другим маршрутным такси.
ДТП произошло в январе 2017 года на перекрёстке улиц Богдана Хмельницкого и Объединения. Сегодня, 3 октября, дело отправили в суд, мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью).
По версии следствия, 33-летний водитель маршрутной «ГАЗели» ехал по улице Богдана Хмельницкого и не остановился на красный сигнал светофора. Из-за этого микроавтобус столкнулся с другой маршруткой «Пежо Боксер», который поворачивал по встречной полосе на зелёный сигнал светофора. За рулём «Пежо» находился 42-летний водитель.
«Пежо» двигался по маршруту
«От удара автомобиль "Пежо" отбросило на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с автомобилем "Тойота Камри"», — пояснили в ведомстве.
В результате ДТП пострадала 63-летняя пассажирка «ГАЗели» — у женщины был открытый переломом правой ноги.
Изначально в ГИБДД рассказали о том, что в ДТП пострадали две пассажирки «ГАЗели», однако перелом ребер и ушиб ноги 61-летней женщины не попали в уголовное дело, поэтому водителя маршрутки будут судить только за травму 63-летней пассажирки — у женщины был открытый перелом правой ноги.
Напомним, что одним из самых громких дел по ДТП в Новосибирской области в этом году занимается Болотнинский суд — там судят мёртвого водителя, который разбился с женой и внучками на трассе.
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Алёна Истомина
Фото и видео предоставлены пресс-службой ГУ МВД РФ по НСО