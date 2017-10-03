Молодая женщина попала под колёса машины на «зебре»

Девушка попала под машину около 17:30





В Заельцовском районе Новосибирска молодая женщина попала под машину, когда переходила дорогу по «зебре».





«Произошло вчера около 17:30. Реанимация увезла, все процедуры сделали, посмотрели, отпустили», — рассказал НГС.НОВОСТИ муж сбитой женщины Никита Прокопенко.





Как рассказал представитель областного УГИБДД Константин Шкабарня, за рулём Toyota Wish, которая сбила девушку, была 48-летняя женщина. Она ехала по улице Перевозчикова со стороны улицы Дуси Ковальчук. Авария случилась, когда машина поворачивала на улицу Дачную в сторону улицы Дмитрия Донского. При этом 32-летняя пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.





«Женщина получила ушибы», — уточнил представитель УГИБДД.





За последние три дня под колёсами машин в Новосибирске оказалось уже 14 человек. Большая часть ДТП — 9 из 14 — случилась на пешеходных переходах. Эти аварии обошлись без погибших. Новосибирцы получили травмы, в основном ушибы.