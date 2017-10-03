Молодая женщина попала под колёса машины на «зебре»

Девушка попала под машину около 17:30
Девушка попала под машину около 17:30


В Заельцовском районе Новосибирска молодая женщина попала под машину, когда переходила дорогу по «зебре».


«Произошло вчера около 17:30. Реанимация увезла, все процедуры сделали, посмотрели, отпустили», — рассказал НГС.НОВОСТИ муж сбитой женщины Никита Прокопенко.


Как рассказал представитель областного УГИБДД Константин Шкабарня, за рулём Toyota Wish, которая сбила девушку, была 48-летняя женщина. Она ехала по улице Перевозчикова со стороны улицы Дуси Ковальчук. Авария случилась, когда машина поворачивала на улицу Дачную в сторону улицы Дмитрия Донского. При этом 32-летняя пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.


«Женщина получила ушибы», — уточнил представитель УГИБДД.


За последние три дня под колёсами машин в Новосибирске оказалось уже 14 человек. Большая часть ДТП — 9 из 14 — случилась на пешеходных переходах. Эти аварии обошлись без погибших. Новосибирцы получили травмы, в основном ушибы.

Прочтений: 5676
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено