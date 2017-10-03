Сибирячка объявила награду в 50 тысяч за помощь в поисках пуделя

Для хозяйки собака стала настоящим другом и любимцем

Жительница Новосибирска Ирина Зенкова почти полгода ищет пропавшего пуделя и готова заплатить 50 тысяч рублей за информацию о местонахождении домашнего любимца — Вэнто был отдушиной для её дочери, страдающей ДЦП.





Единственная 33-летняя дочь Ирины — девушка с непростой судьбой. Из-за врачебной ошибки она родилась с детским церебральным параличом, а в школьном возрасте потеряла слух, рассказала её мать.





Тем не менее девушка окончила НГУ, получила специальность филолога и с удовольствием пишет статьи в различные издания, например, о царской семье Романовых. С детства ребёнка окружали собаки.





Два года назад дочь Ирины Зенковой решила завести карликового пуделя фантома — с чёрно-подпалым окрасом. Она выбрала щенка в московском питомнике, дождалась, когда он подрастёт, и отправилась за ним в столицу. За собаку она заплатила накопленные 40 тысяч рублей. Хозяйка уделяла питомцу много внимания: собака с добродушным нравом стала настоящим любимцем. Правда, пёс оказался немного трусливым — прогулкам на свежем воздухе он предпочитал сон и игры с хозяйкой.





15 мая этого года девушка, как обычно, выгуливала собаку во дворе дома в Дзержинском районе. Когда хозяйка отвлеклась на разговор с соседкой, пудель убежал.





Вэнто в этом году исполнилось два года





«Дочь почти до самого утра ходила по окрестностям, осмотрела все канавы и укромные места, но собаки нигде не было», — делится Ирина. Она решила помочь найти собаку и специально приехала в Новосибирск из Кемеровской области.





«Я обошла полгорода, клеила объявления, обращалась к ветеринарам, но никто Вэнто не видел. В поисках нам помогают волонтёры, девочки из Новосибирска. Они бескорыстно по звонку выезжают в те места, где видят собак, похожих на нашего Вэнто. Предполагаем, что, возможно, собаку украли, кто-то решил взять её себе, возможно, её увезли в другой город», — говорит собеседница.





Ирина вернулась домой в Кемеровскую область, но она не бросает поиски — ведёт группу в соцсети «ВКонтакте». Её дочь продолжает верить, что пудель найдётся, и брать другую собаку не собирается.





Ирина просит всех, кто может знать о возможном местонахождении собаки, позвонить ей по телефону 8-913-134-78-22.





«Гарантируем вознаграждение в 50 тысяч рублей и анонимность любому, кто укажет, где находится наша собака», — говорит сибирячка.





Узнать Вэнто можно по подпалам на мордочке, груди и лапах. Также у животного есть клеймо.





Новосибирцы нередко готовы выплачивать вознаграждение за помощь в поисках домашних любимцев. Так, в прошлом году горожане были готовы заплатить за любую информацию о сове Карамельке, улетевшей из дома. Эта история закончилась счастливо — спустя несколько дней птицу нашли в контактном зоопарке. Её подобрали прохожие.