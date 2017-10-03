Депутаты предложили резко увеличить штрафы за нелегальную торговлю фруктами и шашлыками

Минимальная сумма штрафа за торговлю в неположенных местах может подняться с 300 рублей до 3 тысяч рублей
Минимальная сумма штрафа за торговлю в неположенных местах может подняться с 300 рублей до 3 тысяч рублей

Совет депутатов Новосибирска предложил Законодательному собранию НСО ужесточить штрафы за нелегальную торговлю на улицах.


Законопроект, подготовленный городскими депутатами, появился 3 октября на сайте Заксобрания Новосибирской области. Совет депутатов предлагает внести изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях в НСО».


«Практика показывает, что установленные <…> размеры административных штрафов не позволяют решить проблему, связанную с нарушением порядка размещения временных объектов и торговлей в неустановленных местах», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.


За установку торговых палаток, лотков, уличных холодильников, шашлычных и киосков без разрешения депутаты предлагают штрафовать новосибирцев на сумму от 3000 до 5000 рублей. 


Штрафы для организаций, согласно законопроекту, должны составить 30–50 тысяч рублей, а для руководителей компаний — 5 тысяч рублей. 


Сейчас закон Новосибирской области предполагает более мягкие санкции для нарушителей: они могут отделаться предупреждением, а размер штрафов значительно меньше. Для жителей Новосибирской области он варьируется от 1000 до 2500 рублей, для компаний — в пределах 10–50 тысяч рублей, а для руководителей организаций — от 2500 до 5000 рублей. 


Также авторы законопроекта планируют увеличить штрафы за торговлю в не предназначенных для этого местах. Они предлагают отказаться от предупреждений и сразу штрафовать нарушителей. Размер штрафа не будет зависеть от числа нарушений — впервые или повторно попался торговец. Согласно законопроекту штрафы для жителей Новосибирской области должны вырасти до 3–5 тысяч рублей, для организаций — до 20 тысяч рублей, а для руководителей компаний — до 5 тысяч рублей. Для сравнения: сейчас в случае первого нарушения им выписывают штраф 300–1000 рублей, 15 тысяч рублей и 3 тысячи рублей соответственно, при повторном нарушении санкции ужесточаются.


«Следует отметить, что размеры штрафов за торговлю в неустановленных местах, установленные Законом Новосибирской области № 99-ОЗ, не менялись более 5 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.


О необходимости поднять штрафы за несанкционированную уличную торговлю ещё в июне говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, уличные торговцы не следят за качеством своей продукции, создают почву для недобросовестной конкуренции и не платят налоги, лишая доходов городской бюджет. 

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