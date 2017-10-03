Из-за нового закона в Новосибирской области уволят 12 главврачей

Министр здравоохранения Олег Иванинский отметил, что замена главных врачей на более молодых происходила и до принятия закона

С 1 октября главным врачам официально запретили работать после 70 лет — министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский считает, что они всё равно могут остаться работать в больницах.







Депутаты Госдумы РФ приняли закон, который ограничивает возраст руководителей медицинских организаций — теперь независимо от срока действия договоров, главные врачи старше 65 лет переводятся с их письменного согласия на другие должности. По условиям закона, главврач может остаться на работе по достижении 70 лет, если так решит специальная комиссия медиков.







Министр здравоохранения НСО Олег Иванинский рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что сейчас в регионе работает 12 главных врачей старше 65 лет. Они, скорее всего, займут другие должности в своих же больницах, часть — уйдут на пенсию.







«Безусловно, каждый главный врач, который тем более проработал до такого возраста, — это уважаемый человек, и мы всегда будем [к кадровым решениям по ним] подходить избирательно, исходя из ситуации, из возможностей главного врача, отношений с коллективом и прочими моментами.





Как бывший главный врач, считаю, что надо с большим уважением к этому делу относиться и найти другую работу как минимум. Где-то уже замены произошли, подавляющее большинство руководителей остались сотрудничать в тех учреждениях, которые они возглавляли», — объяснил министр. По его словам, некоторые главврачи уже перешли на другие должности в больницах — стали заведующими отделений.







По словам Олега Иванинского, за последние два года в Новосибирской области появилось достаточно много новых главных врачей — некоторых из них нашли предыдущие руководители больниц.







«Высокие требования к главному врачу предъявляются, жёсткие требования, поэтому происходит замена главных врачей и не достигших 65-летнего возраста. Нет никакой кальки, никакой копирки — вот к такому-то сроку всех уволить. Закон надо исполнять с пониманием», — заключил глава регионального минздрава.





А пенсионный возраст государственных и муниципальных служащих Госдума решила повысить — к 2032 году этот возраст составит у чиновниц 63 года, у чиновников — 65 лет.

