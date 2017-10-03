Летят под колёса: в Новосибирске резко выросло число аварий с пешеходами

С 1 октября в Новосибирске сбили уже 14 человек

В Новосибирске резко выросло число пострадавших в ДТП пешеходов — с воскресенья под колёса машин попали 14 человек.





Большая часть ДТП — 9 из 14 — случилась на пешеходных переходах. Эти аварии, к счастью, обошлись без погибших. Новосибирцы получили травмы, в основном ушибы.





«Наезды на пешеходов, как правило, происходят, в вечернее и ночное время, потому что у людей на одежде нет светоотражающих элементов, водители могут их увидеть только за 20–30 метров. При средней скорости движения 60 километров в час машина за секунду проезжает 17 метров, тормозной путь составляет 50 метров, поэтому велика вероятность, что ДТП будет трагичным. Пешеходов со светоотражающими элементами видно, в свою очередь, за 120–130 метров», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.







По данным представителя ГИБДД, количество наездов на пешеходов за последние неполные три дня превышает число случаев за неделю.





Один из последних случаев произошёл накануне вечером, 2 октября, в Академгородке. 62-летний водитель «Лады» у дома № 14 на улице Кутателадзе сбил 41-летнего мужчину — его увезли в больницу с открытым переломом голени. В этом случае пешеход переходил дорогу не по «зебре».





Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни температура воздуха по ночам начнёт опускаться до –5 градусов, к тому же велика вероятность осадков — дождя и мокрого снега, а это приводит к гололёду. В связи с этим Госавтоинспекция попросила новосибирцев внимательнее выбирать место для перехода проезжей части.