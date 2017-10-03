S7 запускает рейсы в Челябинск на маленьких бразильских самолётах

Возить пассажиров из Новосибирска в Челябинск будут маленькие бразильские самолёты Embraer

С 3 октября авиакомпания S7 начнёт летать из Новосибирска в Челябинск.







«Рейсы выполняются на воздушных судах Embraer 170 два раза в неделю по вторникам и четвергам. Рейс S7 3025 вылетает в Челябинск в 21:40. Обратный рейс S7 3026 вылетает из Челябинска в Новосибирск в 22:45», — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.







В Толмачёво уточнили, что с 31 октября расписание поменяется. Вылет из Новосибирска в Челябинск планируется перенести на 15:20, а из Челябинска в Новосибирск — на 16:25. Для каждого аэропорта указано местное время.







Судя по данным на сайте S7, билеты на первый рейс в Челябинск стоят от 5500 рублей в одну сторону без учёта сборов. В полёте пассажирам предстоит провести 2 часа 25 минут.







Также в октябре из новосибирского аэропорта начнёт летать новая российская авиакомпания «Азимут». Ещё в сентябре она открыла продажи билетов на рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону.