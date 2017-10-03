Больше шести тысяч новосибирцев попали под сокращение

Власти пересчитали безработных в регионе и пришли к оптимистичному выводу
Власти пересчитали безработных в регионе и пришли к оптимистичному выводу

Власти Новосибирской области отчитались о том, что по сравнению с прошлым годом в регионе уменьшилось число безработных.


«Уровень официальной безработицы составляет 0,8% от численности рабочей силы», — рассказали в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

Самыми низкими показатели безработицы оказались в Новосибирске (0,4%), Искитиме и Искитимском районе (0,8%). Самыми высокими — в Кочковском (2,3%), Кыштовском (2,6%) и Чистоозёрном (2,6%) районах. Всего власти насчитали в регионе 12,2 тысячи безработных. Год назад показатель безработицы по области в целом был выше — 1%, безработными числились 14,6 тысячи человек.


С начала года компании Новосибирской области сократили 6205 сотрудников. Центры занятости помогли устроиться на работу 57,5 тысячи новосибирцев. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число трудоустроенных увеличилось на 11,6%», — отчитались в министерстве труда.


Всего с начала года работодатели Новосибирской области заявили в службы занятости о том, что у них есть 141,7 тысячи вакансий. По данным минтруда, сейчас организациям и предприятиям региона не хватает 33,1 тысячи работников.


Ранее новосибирцы, опрошенные сайтом Зарплата.ру, признались в том, что устроиться на работу им часто помогает враньё на собеседовании

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