Не успевшая затормозить водитель «Хонды» догнала «Тойоту» на Бердском шоссе

«Тойота» остановилась на красный сигнал светофора и получила удар сзади

Вечером 2 октября женщина за рулём Honda Fit врезалась в остановившуюся впереди Toyota Harrier на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска.







Авария произошла в 19:00 на пересечении с проспектом Строителей. Обе машины ехали по Бердскому шоссе со стороны Нижней Ельцовки: Toyota впереди, Honda — сзади.







«Водитель "Хонды" пояснила, что не хотела из принципа пускать перестраивающийся в её ряд автомобиль, в результате чего не заметила, что "Тойота" впереди остановилась на красный сигнал светофора. В итоге "Хонда" влетела в "Тойоту"», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас», чей аварком оформлял ДТП.



В «Автоспасе» уточнили, что водитель «Хонды» вину признала.







ДТП обошлось без пострадавших





Накануне НГС.НОВОСТИ составили список самых опасных перекрёстков Новосибирска, где можно по невнимательности оказаться виновником аварии или, наоборот, поймать удар в бок от зазевавшегося водителя.