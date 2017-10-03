Не успевшая затормозить водитель «Хонды» догнала «Тойоту» на Бердском шоссе

«Тойота» остановилась на красный сигнал светофора и получила удар сзади
«Тойота» остановилась на красный сигнал светофора и получила удар сзади

Вечером 2 октября женщина за рулём Honda Fit врезалась в остановившуюся впереди Toyota Harrier на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска.


Авария произошла в 19:00 на пересечении с проспектом Строителей. Обе машины ехали по Бердскому шоссе со стороны Нижней Ельцовки: Toyota впереди, Honda — сзади.


«Водитель "Хонды" пояснила, что не хотела из принципа пускать перестраивающийся в её ряд автомобиль, в результате чего не заметила, что "Тойота" впереди остановилась на красный сигнал светофора. В итоге "Хонда" влетела в "Тойоту"», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас», чей аварком оформлял ДТП.

В «Автоспасе» уточнили, что водитель «Хонды» вину признала. 


ДТП обошлось без пострадавших
ДТП обошлось без пострадавших


Накануне НГС.НОВОСТИ составили список самых опасных перекрёстков Новосибирска, где можно по невнимательности оказаться виновником аварии или, наоборот, поймать удар в бок от зазевавшегося водителя. 

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