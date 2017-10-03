Новосибирскую облепиху начнут выращивать в Монголии

Сибирские учёные будут консультировать монгольских коллег

Саженцы новосибирской облепихи начнут выращивать в Монголии.





Монгольские аграрии обратили внимание на новые сорта ягод из-за их устойчивости к заморозкам и хорошей плодовитости.







«Для монгольской делегации наиболее важными оказались такие свойства, как повышенная плотность кожуры у ягоды (что делает ее более устойчивой к заморозкам) и распределение сортов по срокам созревания от ранних (начало сентября) до поздних (конец сентября)», — сообщается в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН.





Кроме закупок саженцев облепихи, прошли переговоры о возможности консультаций и стажировки монгольских учёных в Институте цитологии и генетики СО РАН. Также учёные обсудили перспективы сотрудничества в области создания новых сортов пшеницы.





«Эта зерновая культура широко распространена и в Монголии. Так что, возможно, круглый стол по облепихе станет лишь первым шагом в большом и плодотворном сотрудничестве», — сообщается в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН.





В августе новосибирские микробиологи из Института цитологии и генетики СО РАН впервые съездили в экспедицию на Южные Курилы. За три дня ученые собрали в источниках термофильные бактерии и археи (одноклеточные микроорганизмы), а также растения, чтобы найти грибы или дрожжи, которые могли бы разлагать в кислой среде эти растения.