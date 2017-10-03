Хоккей: «Сибирь» проиграла в гостевом матче казанскому «Ак Барсу»


Матч окончился со счётом 3:2
Матч окончился со счётом 3:2

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в гостевом матче чемпионата КХЛ.


Матч закончился со счётом 3:2 в пользу казанской команды. Первая шайба влетела в ворота казанцев на 17-й минуте игры, когда новосибирские хоккеисты остались в большинстве из-за удаления игрока «Ак Барса». Автором гола стал новосибирец Вячеслав Основин.


«Шикарный сольный проход Основина в зону "Ак Барса" и обыгрыш вратаря на паузе!», — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».


Во втором периоде счёт сравнялся: хозяева забили гол на 31-й минуте матча. На 33-й минуте казанцы снова поразили ворота новосибирского клуба.  


Не удалось «Сибири» отыграться и в третьей двадцатиминутке, на 51-й минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Архипов забил третью шайбу в ворота «Сибири». Спустя пять минут новосибирские хоккеисты сократили разрыв: на 56-й минуте игры Сергей Коньков поразил ворота соперника, установив окончательный счёт матча.


Ворота новосибирской команды защищал Александр Салак.


В напряжённой домашней серии «Сибирь» одержала две победы — над минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом», но потерпела два поражения. Кроме питерского СКА, победу над хозяевами ледовой площадки отпраздновали хоккеисты московского «Динамо».

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