На Ключ-Камышенском плато собирают народную дружину, чтобы усмирять буйных новосибирцев

Летом в жилмассиве часто случались пьяные драки
Летом в жилмассиве часто случались пьяные драки

ТОС Ключ-Камышенского плато объявил о создании народной дружины. К такому решению жители пришли из-за автономности и удалённости жилмассива от опорных пунктов полиции.


Присоединиться к народной дружине смогут все желающие старше 18 лет после прохождения специального собеседования. 


«Мы решили общественными силами помогать правоохранительным органам поддерживать общественный порядок. Решение о необходимости создании такой организации принималось на общем совете. К организации народной дружины нас подтолкнула удаленность и автономия жилмассива. Опорный пункт и участковые далеко», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель ТОС «Ключ-Камышенское плато» Игорь Тимофеев.


По словам местных жителей, в жилмассиве в целом спокойно, но иногда случаются мелкие правонарушения. 


«В последнее время мной не было замечено никаких серьезных преступлений, может, просто перестал заострять на этом внимание. А вот летом часто собирались нетрезвые компании, которые доставляли массу неудобств, шумели и устраивали драки. Я за инициативу и готов присоединиться к народной дружине, несколько раз в неделю выходить на патрулирование», — рассказывает местный житель Илья Шаворнаев.


Весной группа жителей СНТ «Аэрофлот-1» взялась бороться с наркоманами: они создали дружину, которая за одну ночь отправила в отдел полиции 39 человек. В полиции их вежливо попросили больше не привозить людей в отделение, и тогда они начали отучать «задержанных» от употребления запрещенных веществ силовыми методами. Насколько такая борьба эффективна, чем обычно заканчиваются эти инициативы и какова вероятность превращения бригады по отлову наркоманов в криминальную группировку — в материале обозревателя НГС.НОВОСТИ.

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