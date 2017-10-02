В правительстве НСО предсказали рост зарплат в 2018 году

Прогнозы были сделаны во время заседания правительства

Сегодня, 2 октября, во время заседания правительства Новосибирской области одобрили прогноз экономического развития на ближайшие три года.







По прогнозам, средняя зарплата уже в следующем году должна вырасти до 36 тысяч рублей.





«Ожидаемая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году составляет более 32 864 рублей, по умеренно оптимистическому сценарию прогноза социально-экономического развития региона в 2018 году этот показатель достигнет уровня около 36 тысяч рублей», — сообщается на сайте правительства НСО.





По словам министра экономического развития Ольги Молчановой, Новосибирская область с каждым годом вносит все больший вклад в развитие экономики Сибири.





«Вес Новосибирской области в ВРП субъектов Сибирского федерального округа с 2010 по 2015 год увеличился на 2,8%, то есть, несмотря на то что Новосибирская область не является ресурсодобывающим регионом, наш вклад в развитие экономики Сибири увеличивается», – прокомментировала Ольга Молчанова.





В сентябре специалисты портала поиска недвижимости Domofond.ru опросили 258 тысяч человек по России, чтобы узнать, как они оценивают стоимость жизни в своих городах. В рейтинге жители Новосибирска оказались на шестом месте из 100, их средний балл — 5,3. Такое же количество баллов набрали еще 6 городов. На верхней строчке рейтинга оказалась Москва, стоимость жизни в которой местные жители оценили на 5,7 балла.