Новые отели для новосибирцев заработают на Алтае в 2018 году





Уже следующим летом новосибирцы смогут отдохнуть в отелях «Белокурихи-2»

Первые четыре отеля на строящемся в Алтайском крае курорте «Белокуриха-2» заработают в 2018 году — в них смогут разместиться около 130 человек.





«Построено уже процентов 75: три гостиницы на сто мест, СПА-комплекс будут введены в эксплуатацию в 2018 году. Работы не будут прекращаться зимой — сейчас заканчивается внешний периметр (окна, кровля), а потом начнутся отделочные работы. Здесь и предприниматели из Сургута ведут строительство базы отдыха на 25 мест со сроком сдачи в 2018 году», — сообщил журналистам сегодня, 2 октября, гендиректор компании – якорного инвестора «Курорт Белокуриха» Константин Ежов, пишет ТАСС.





По словам Ежова, якорный инвестор уже направил в создание «Белокурихи-2» порядка 250 млн рублей. Деньги предназначены для строительства дорог, терренкуров, туристических маршрутов, архитектурно-исторического комплекса «Андреевская слобода» с перевезенным в предгорья и восстановленным домом купца Андреева, винокурней, Музеем хлеба, кузницей, домиком знахарки и амбаром. Кроме того, заложен фундамент для строительства горнолыжной трассы на горе Мишина.





«Белокуриху-2» строят примерно в 15 км от первого курортного поселка, на высоте 800 м над уровнем моря. Год назад в Белокуриху на Госсовет приезжал президент России Владимир Путин.





Президент порадовался, что по сравнению с «убитым», по его выражению, курортом эпохи 90-х «многое здесь изменилось, безусловно, в лучшую сторону», неофициально рассказывали в курортном посёлке корреспонденту НГС.НОВОСТИ.