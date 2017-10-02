Новосибирские самбисты выиграли Кубок президента в Лондоне


Дмитрий Левашев завоевал «золото» в весовой категории до 100 кг
Дмитрий Левашев завоевал «золото» в весовой категории до 100 кг

Новосибирские спортсмены успешно выступили на соревнованиях в Лондоне — в финале они обыграли команду из Великобритании и вырвались вперёд в личном первенстве. 


IV Кубок президента России по самбо проходил в спортивном комплексе университета Восточного Лондона. 


Российская сборная, которую представляла команда Новосибирской области, в финале соревнований со счётом 6:1 выиграла у сборной Великобритании. В личном первенстве в турнире по боевому самбо победу одержали тоже новосибирцы, они завоевали четыре медали — три золотые и одну серебряную, рассказали в департаменте физической культуры и спорта НСО. 


Самбисты Новосибирска представляли Россию в этом турнире по личному приглашению президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева
Самбисты Новосибирска представляли Россию в этом турнире по личному приглашению президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева


«Готовился к Кубку как обычно — как и на все соревнования. Первый бой у меня был с парнем из [республики] Тринида́д и Тоба́го. Выиграл нокаутом. В финале у меня был бой с американцем. Тоже выиграл нокаутом. Рассчитывал только на победу, ответственность была большая, не должен был подвести команду за оказанное доверие. Рад, что оправдал надежды и принес вклад в общую победу», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Степан Кобенов, завоевавший «золото» в личном первенстве в категории до 74 кг.  


Также «золото» завоевали Лазиз Адизов (82 кг) и Дмитрий Левашев (100 кг). «Серебро» привёз из Лондона Павел Кулеш (категория до 62 кг). 


Степан Кобенов занимается самбо уже 14 лет
Степан Кобенов занимается самбо уже 14 лет


Великобритания в четвёртый раз становится хозяйкой Кубка Президента по самбо. Первый турнир прошёл в 2014 году в Лондоне, второй — в 2015 году в Манчестере, в сентябре 2016 года самбисты встретились в Эдинбурге. В этом году в турнире приняли участие девять сборных команд из России, США, Великобритании, Кипра, Голландии, Ганы, Мексики, Англии и Шотландии. В этом турнире соревнуются смешанные команды, в состав которых входит пять мужчин и две женщины.


«Командный турнир — это прекрасный формат, и не каждый регион может через официальный старт попасть на такие соревнования. Надеюсь, наша борьба понравилась и организаторам, и участникам. Для нашего региона это будет мощный толчок для развития самбо. Представляю, как нас с таким кубком будут встречать дома», — подвёл итоги главный тренер сборной Новосибирска Алексей Орлов. 


Президент Федерации самбо России Сергей Елисеев (слева) и президент Федерации самбо НСО Николай Степанов с Кубком
Президент Федерации самбо России Сергей Елисеев (слева) и президент Федерации самбо НСО Николай Степанов с Кубком


Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов не только в самбо, но и в других видах единоборств. Так, в марте сибирячка Римма Тропина победила на чемпионате России по борьбе «грэпплинг» в двух версиях — без кимоно и в кимоно (грэпплинг ги).  

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