Мэрия оставила Затулинку без парка имени погибшего американского музыканта

Поклонники Честера Беннингтона успели высадить несколько деревьев на улице Петухова

Мэрия Новосибирска решила запретить поклонникам группы Linkin Park обустраивать на улице Петухова парк в память погибшего вокалиста группы Честера Беннингтона — фанаты уже высадили здесь несколько деревьев.







«По результатам рабочей встречи с представителем инициативной группы фанатов Linkin Park А. (Аллой. — М.М.) Удодовой принято решение, что площадка на территории бульвара по улице Петухова инициативной группой фанатов использоваться не будет», — лаконично ответили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.







Новосибирские фанаты Linkin Park высаживали деревья на улице Петухова 21 сентября — организатор Алла Удодова пояснила, что работы пришлось закончить после предупреждения чиновника.







Руководство «Горзеленхоза» сказало поклонникам группы, что им нужно согласовать новые деревья с жителями Затулинского жилмассива, а также представить проект сквера экспертам мэрии. Активистка подчеркнула, что сейчас поклонники группы хотели только посадить деревья, а обустройством сквера заняться позже.





«Продолжаем переговоры. Мы наладили диалог!» — пояснила сегодня Алла Удодова корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке «ВКонтакте».

