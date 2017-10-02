Мэрия оставила Затулинку без парка имени погибшего американского музыканта
Мэрия Новосибирска решила запретить поклонникам группы Linkin Park обустраивать на улице Петухова парк в память погибшего вокалиста группы Честера Беннингтона — фанаты уже высадили здесь несколько деревьев.
«По результатам рабочей встречи с представителем инициативной группы фанатов Linkin Park А. (Аллой. — М.М.) Удодовой принято решение, что площадка на территории бульвара по улице Петухова инициативной группой фанатов использоваться не будет», — лаконично ответили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.
Новосибирские фанаты Linkin Park высаживали деревья на улице Петухова 21 сентября — организатор Алла Удодова пояснила, что работы пришлось закончить после предупреждения чиновника.
Руководство «Горзеленхоза» сказало поклонникам группы, что им нужно согласовать новые деревья с жителями Затулинского жилмассива, а также представить проект сквера экспертам мэрии. Активистка подчеркнула, что сейчас поклонники группы хотели только посадить деревья, а обустройством сквера заняться позже.
«Продолжаем переговоры. Мы наладили диалог!» — пояснила сегодня Алла Удодова корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке «ВКонтакте».
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Мария Морсина
Фото vk.com/siblinkinpark