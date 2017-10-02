Режиссёр из Новосибирска доснимет кусок фильма, чтобы попасть на «Кинотавр»

Главную роль в фильме «Не спать!» сыграла Лидия Борзилова, известная по фильмам «Шкварки» и «Неделя до свадьбы»

Режиссёр фильма «Не спать!» Ольга Коровченко решила доснять уже готовую картину, чтобы увеличить её хронометраж и полностью раскрыть характер главной героини — дополненная версия фильма следующим летом должна отправиться на фестиваль «Кинотавр».







«Мы решили окунуться в её детство (главной героини фильма Марго. — И.К.), в 1997 год, где она маленькая и где возникает конфликт с её матерью, которая подавала ей плохой пример», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга Коровченко. Она пояснила, что новые эпизоды станут началом фильма, а его хронометраж увеличится примерно до полутора часов.







По задумке режиссёра, всё отснятое действие будет проходить внутри автомобиля «девятка» вишнёвого цвета. Для этого уже нашли машину, реквизит. Сейчас планируются переговоры с правообладателями песни «Вишнёвая девятка» на её использование в фильме.





Актриса Лидия Борзилова, которая исполняет главную роль фильма, в новых эпизодах сыграет роль матери своей героини. Марго в детстве сыграет молодая чемпионка по ушу.







Сам фильм «Не спать!» был снят и полностью смонтирован в ноябре 2016 года. В начале 2017 года был сделан видеоклип на заглавный саундтрек фильма — песню новосибирской группы Soulshop «Время».