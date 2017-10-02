Менеджер новосибирской «Ленты» попал под три дела за откаты от поставщика

Список уголовных дел в отношении менеджера «Ленты» продолжает расти
Список уголовных дел в отношении менеджера «Ленты» продолжает расти

В Новосибирске дивизионный менеджер сети гипермаркетов «Лента» попал ещё под три уголовных дела о коммерческом подкупе.


31-летнего мужчину подозревают в том, что летом 2017 года он три раза получил деньги от руководителя коммерческой фирмы в обмен на продвижение её интересов. Менеджер пообещал заключить с этой фирмой договор на поставку молочных продуктов в сеть гипермаркетов, сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.


При этом в самой «Ленте» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что получение денег топ-менеджером ритейлера было выявлено совместно со службой безопасности компании. «Подобные практики для нас неприемлемы, мы последовательно ведём работу по их выявлению и пресечению. Оперативно-следственные мероприятия в отношении господина Кожевникова (подозреваемого по уголовным делам. — О.Х.) были проведены совместно с сотрудниками службы безопасности "Ленты". На данный момент проводится расследование», — сообщили в пресс-службе сети гипермаркетов.


По версии следствия, в июне-августе 2017 года менеджер сети трижды получил от руководителя коммерческой фирмы деньги — всего 291 тысячу рублей. В отношении работника «Ленты» возбудили три уголовных дела по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).


Ранее этот же менеджер торговой сети попал под ещё одно уголовное дело о коммерческом подкупе: по версии следствия, 25 сентября он получил от руководителя той же фирмы 427 тысяч рублей.


На прошлой неделе, 27 сентября, Калининский районный суд Новосибирска поместил мужчину под домашний арест. Как сообщается на сайте суда, эта мера пресечения избрана до 26 ноября.

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