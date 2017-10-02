Новосибирец потратил 17 тысяч на спасение найденного на улице стрижа
Житель Новосибирска Станислав Коновалов потратил крупную сумму денег на лечение стрижа — раненого птенца горожанин нашёл около НГТУ три месяца назад.
«Птицу нашла моя собака во время прогулки. Около нашего дома много электрических проводов, видимо, птенчик запутался и упал», — рассказал НГС.НОВОСТИ Станислав Коновалов.
По словам новосибирца, он быстро отвёз её в ветеринарную клинику. После осмотра врача в клинике «Артемида+» выяснилось, что у птицы сломано предплечье.
Ветеринар сразу предупредил о том, что шансы выжить у стрижа невелики — птице необходима необычная ортопедическая операция, стоимость которой — около 7 тысяч рублей. Операция прошла успешно — спустя полчаса стрижу была установлена мини-версия аппарата Илизарова, который помог вылечить повреждённое предплечье.
После этого семья Коноваловых целых два месяца ухаживала за птенцом — его кормили специальным кормом из сверчков, который пришлось заказывать в другом городе почти за 10 тысяч рублей. После выздоровления в сентябре стрижа отпустили на волю.
Кстати, это не первый необычный случай спасения птиц в Новосибирске. Например, в сентябре новосибирские ветеринары спасли сову, проглотившую полметра верёвки.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Валерия Яковлева
Фото Алексея Яновского из архива НГС