Новосибирец потратил 17 тысяч на спасение найденного на улице стрижа





Лечение стрижа заняло три месяца и стоило новосибирцу около 17 тысяч рублей

Житель Новосибирска Станислав Коновалов потратил крупную сумму денег на лечение стрижа — раненого птенца горожанин нашёл около НГТУ три месяца назад.





«Птицу нашла моя собака во время прогулки. Около нашего дома много электрических проводов, видимо, птенчик запутался и упал», — рассказал НГС.НОВОСТИ Станислав Коновалов.





По словам новосибирца, он быстро отвёз её в ветеринарную клинику. После осмотра врача в клинике «Артемида+» выяснилось, что у птицы сломано предплечье.





Ветеринар сразу предупредил о том, что шансы выжить у стрижа невелики — птице необходима необычная ортопедическая операция, стоимость которой — около 7 тысяч рублей. Операция прошла успешно — спустя полчаса стрижу была установлена мини-версия аппарата Илизарова, который помог вылечить повреждённое предплечье.







После этого семья Коноваловых целых два месяца ухаживала за птенцом — его кормили специальным кормом из сверчков, который пришлось заказывать в другом городе почти за 10 тысяч рублей. После выздоровления в сентябре стрижа отпустили на волю.





Кстати, это не первый необычный случай спасения птиц в Новосибирске. Например, в сентябре новосибирские ветеринары спасли сову, проглотившую полметра верёвки.