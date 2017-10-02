Встал в обе стороны: Димитровский мост сковала серьёзная пробка

Движение на Димитровском мосту парализовано как в сторону центра, так и в направлении левого берега

Вечером 2 октября на Димитровском мосту и проезде Энергетиков образовалась длинная пробка в обоих направлениях — скорость потока упала до 10 км/ч.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, 4-километровый затор начинается от площади Энергетиков и заканчивается на развязке на улице Фабричной. Машины едут со скоростью не больше 15 км/ч.





На полосе в сторону центра в правом ряду случилось ДТП.







В целом уровень пробок в городе оценивается в шесть баллов.





По возможности выбирайте пути объезда, например, Коммунальный мост





С длинным затором в районе Димитровского моста новосибирцы столкнулись и утром. На пути с левого берега на правый собралось два 4-километровых затора: с площади Станиславского по улице Станиславского и проезду Энергетиков к Димитровскому мосту. При этом сам мост был свободен.