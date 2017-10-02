Молодой петербуржец загадочно пропал в Новосибирске

Анатолий Виноградов пропал в четверг на прошлой неделе
Анатолий Виноградов пропал в четверг на прошлой неделе

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 29-летнего Анатолия Виноградова, который пропал на прошлой неделе во время прогулки по Заельцовскому району.


«Молодой человек не местный, приехал из Санкт-Петербурга. В Новосибирске не ориентируется. Проживал он у своей знакомой на улице Переездной. Около 10:00 28 сентября они вышли на улицу, она увидела свою подружку. Сказала: "Подожди меня возле подъезда, я сейчас быстренько переговорю и вернусь". Стояла разговаривала к нему спиной, оборачивается — его нет. После этого его никто не видел. Сотового телефона у него с собой нет», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Как сообщается в ориентировке волонтёров, Анатолий Виноградов имеет худощавое телосложение, у него тёмно-русые волосы, короткая стрижка, зелёные глаза, небольшой шрам под правой бровью. Рост пропавшего — 179 см. В день исчезновения мужчина был одет в чёрную футболку с рисунком, серо-синие джинсы, серый пуховик с капюшоном. На ногах были белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 02 или на номер поискового отряда «Маяк» 8-951-393-0911.


Также волонтёры сейчас разыскивают пропавшего на прошлой неделе Артёма Кабанова, который ночью ушёл из дома на улице Зорге и перестал выходить на связь.

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