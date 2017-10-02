Коллайдер и пещерный человек: в Академгородке появились новые граффити

В Академгородке появились два новых эффектных граффити — их нарисовали новосибирские художницы.





Этот рисунок можно увидеть на улице Ильича, 6





Первый рисунок называется «Ускорители на встречных пучках». Он появился на стене здания торгового центра Академгородка на улице Ильича, 6. Его нарисовала студентка шестого курса НГУАДИ Светлана Соловьёва, ей помогали Дарья Серякова и Роман Есин.





Торжественное открытие граффити прошло в минувшие выходые, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля «Графит науки» Янина Болдырева.





«Для меня эта роспись — как научный эксперимент, это место, где исследуются явления. Главной темой моих поисков было изучение деятельности ускорителей на встречных пучках через художественный способ познания мира», — процитировали организаторы слова Светланы Соловьёвой.





Композиция рисунка состоит из трёх частей и просматривается слева направо. Левая часть изображает фрагмент коллайдера, уходящего в бесконечное пространство новых открытий.







В центральной части изображен срез детектора КМД-3 и момент столкновения встречных пучков. В процессе такого столкновения удаётся получить очень высокую концентрацию энергии в микроскопическом объёме. Это и есть третий элемент композиции — яркая вспышка выделяемой энергии, которая и приводит к рождению новых, обычно нестабильных частиц, пояснили организаторы фестиваля «Графит науки».





Этот рисунок появился на стене общежития на улице Пирогова, 4





Второе новое граффити под названием «Денисовский человек» появилось на стене дома на улице Пирогова, 4. Его нарисовала новосибирская художница Лиза Ледовская.





«Как участник я выбрала для себя несколько тем, заявленных организаторами фестиваля. Читала статьи, смотрела видео канала "Постнаука", им посвящённые. Но эскизы получались зажатые, сухие, иллюстративные, как в советских учебниках. Тогда я изменила подход и оттолкнулась непосредственно не от науки, а от своей профессиональной деятельности — живописи. Фестиваль всё же художественный, хоть и с научной тематикой. Получился бодрый, экспрессивный, "первобытно дикий" и дерзкий лист по нужной тематике», — поделилась Лиза с организаторами «Графита науки».





Весь рисунок — это слаженная композиция, говорит художница





В основе рисунка — тройной портрет: человека современного, неандертальца и денисовского человека.







«Работу я разрезала целенаправленно и собрала, дополняя линиями и связующим пятнами (то есть это не просто хаос, как может показаться, это продуманная, слаженная композиция). Такой подход отвечает моему видению темы "денисовского человека" как загадки человеческого происхождения. Взгляд на науку, как некий пазл, который требует сборки всех деталей и нужного их сопоставления. И пока мы — человечество — находимся в начале пути. Мозаика не сложена», — отметила Лиза.





Всего в рамках фестиваля на стенах в Академгородке появится около десятка рисунков на научную тематику.







Часть из них уже готова: на улице Терешковой, 19, например, уже можно увидеть граффити о палеогенетике. На улице Пирогова, 8 появился рисунок «Доместикация лис», который создала художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова. А на ТЦ на улице Ильича теперь есть и граффити с хромосомами.