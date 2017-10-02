4-летний мальчик из детсада в Советском районе заразился гепатитом А

Руководство не стало закрывать детский сад на карантин из-за одного случая заболевания гепатитом А
Руководство не стало закрывать детский сад на карантин из-за одного случая заболевания гепатитом А

Воспитанник детского сада № 378 в Советском районе Новосибирска заболел гепатитом A — из-за него в учреждении проводят «карантинные мероприятия».


О карантине в детском саду при образовательном центре «Горностай» редакции рассказали родители. «Родителям ничего не рассказывают. Летом уже был карантин по скарлатине. Явно какие-то проблемы с соблюдением санитарных норм», — написал один из родителей через сервис «Сообщи свою новость».


Директор «Горностая» Ирина Путинцева подтвердила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что гепатитом A заболел 4-летний воспитанник детсада.


«Когда заразился — неизвестно, выбыл из детского сада 16 сентября. Ребёнок находится на лечении, детский сад не посещает, состояние удовлетворительное», — рассказала директор.


По её словам, все общавшиеся с мальчиком дети и взрослые обследованы — больше заболевших нет. Сейчас в детсаду проводят «карантинные мероприятия» — наблюдают за детьми и делают уборки с дезинфицирующими средствами.


«Образовательный процесс не прекращён, ограничение только в посещении музыкального зала, который посещает весь корпус. Ничего не изменилось, просто дети под более пристальным наблюдением медиков, и [появились] дополнительные санитарные мероприятия в помещении группы», — пояснила Ирина Путинцева. Дети учатся, как раньше — занятия, приём пищи, сон, прогулки и гигиенические процедуры проходят в обычном режиме.


Путинцева уточнила, что случаев заболевания скарлатиной в детском саду не было.


«Мы очень стараемся, чтобы все были здоровы, безусловно, делаем всё, что в наших силах. Но есть обстоятельства, которые выше наших сил. Надеемся на понимание!» — высказалась Ирина Путинцева.


Минувшей весной в Новосибирске полностью закрывали на карантин школы и детские сады — в этом была виновата эпидемия гриппа и ОРВИ.

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