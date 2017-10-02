Сибирячка с плакатом вышла помолчать возле мэрии

Днём 2 октября на площадь Ленина в Новосибирске на молчаливый пикет вышла женщина с плакатом, которая заявила, что она — обманутая дольщица застройщика «ПТК-30», которую возглавляет Владимир Коновалов.







Татьяна пояснила, что не может рассказывать подробности своей истории, потому что пикет заявлен как «молчаливый»





Александр заявил, что вышел на улицу поддержать своего брата, который сейчас болен





На плакате у женщины была надпись «"Кодекс чести" от Коновалова: Укради побольше, Спрячь подальше». Она представилась корреспонденту НГС.НОВОСТИ Татьяной и отказалась назвать свою фамилию.







«Мы молодая семья. Вложили свои деньги в строительство (женщина умолчала, какую сумму. — О.В.). Фундамент заложили, и стройка остановилась. Сейчас не можем найти концов. Просим вернуть деньги и не можем никого найти. Было много обращений по всем инстанциям, выяснили только, что у нас были документы неправильно оформлены юридически», — отметила Татьяна.







А в нескольких метрах от неё был ещё один мужчина с плакатом «Хочу жить в своей квартире», он заявил, что он — родственник другого дольщика.







«Мой брат купил квартиру у застройщика "ПТК-30" в 2015 году, взял миллион рублей в ипотеку. Но жильё он не получил, на месте, где должен быть дом, лежит только фундамент», — лаконично пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ причину выхода на улицу с плакатом новосибирец Александр Колмогоров.







Мужчина отказался рассказать другие подробности дела, объяснив своё поведение тем, что пикет «молчаливый».







Ни Татьяна, ни Александр не стали называть адрес, по которому должен был быть построен их дом.





Генеральный директор ГК «ПТК-30» Владимир Коновалов сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что был на месте пикета и ему не удалось также получить никакую информацию от женщины.





«Я подошёл к ним, говорю, вы с какого дома? Они мне ответили, что у них молчаливый пикет и им разговаривать не велят. Я говорю, что не помню, чтобы у нас были такие дольщики. Это нанятые кем-то люди для провокации. Считаю, что это происки наших конкурентов. За 20 лет у нас не было ни одного недостроенного дома, и надеюсь, не будет», — рассказал Коновалов.







Группа компаний «ПТК-30» этим летом несколько раз привлекала к себе внимание СМИ. В конце июля 28-летняя девушка залезла на башенный кран в Заельцовском районе Новосибирска и потребовала погасить долги по зарплате своего мужа — бывшего работника строительной компании «ПТК-30».





Неделю спустя крановщики, работающие на стройке в Кировском районе, также устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате. Мужчина с женщиной забрались на строительный кран на улице Зорге. Владимир Коновалов тогда сообщил, что это сотрудники подрядной организации ООО «СтройСервисМеханизация». Но женщина фактически не работает в компании, а мужчина требует надбавку к своей зарплате.





«ПТК-30» работает на строительном рынке Новосибирска более 20 лет. Сейчас структуры группы возводят жилые комплексы «Времена года», «Деловой квартал», «Радуга» и «Ваш выбор».





Обманутые дольщики не первый раз пытаются привлечь внимание властей к своим проблемам, выходя на пикеты. Так, этим летом дольщики долгостроя на улице Тульская и вовсе объявляли голодовку. Нескольких человек после такой акции пришлось госпитализировать из-за ухудшения самочувствия.