Депутаты пригрозили новым повышением цены на бензин

Депутаты пригрозили новым повышением цены на бензин

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предупредил, что новый налог на добавленный доход в нефтяной отрасли, планируемый Правительством РФ, приведёт к росту розничных цен на топливо, сообщает РИА Новости. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал в ближайшие дни рассмотреть закон о НДД, который предусматривает дополнительные поборы в казну с нефтяной выручки и вступит в силу с 2018 года. 


«Если где-то деньги добавляются в бюджете, налоги, значит, где-то деньги убывают. Значит, предприятия будут платить. Раз предприятия будут платить, им надо будет где-то деньги искать. Где они их найдут? Если улучшат себестоимость производства? Вряд ли. Потому что давно бы уже улучшили, одномоментно это не сделается. Значит, только добавят цену», — заявил представитель Госдумы Евгений Фёдоров.


Депутат также считает, что налог на добавленный доход уменьшит сумму, получаемую от экспортной пошлины. Ранее Правительство РФ одобрило повышение акцизов на топливо в 2018 году на 1 рубль с литра, что может повлечь рост цены бензина на 1,18 рубля за литр.


Напомним, сейчас в Новосибирске средняя стоимость бензина АИ-92 составляет 35,9 рубля за литр, АИ-95 — 38,9 рубля.


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