На вокзале Новосибирска разрешили заказывать носильщиков

Услуги носильщика будут стоить пассажирам от 150 до 250 рублей
Услуги носильщика будут стоить пассажирам от 150 до 250 рублей

На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный появился новый сервис — теперь заказать услуги носильщика можно заранее. 


«Создание такой услуги призвано обеспечить новосибирцам и гостям города комфорт во время их путешествия. 


Забронировать услугу носильщика можно совершенно бесплатно. 


Также стоит отметить, что такой сервис теперь оказывают не только у нас, но еще и почти в сорока железнодорожных вокзалах по России», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.


Новый сервис появился в Новосибирске в начале сентября — за помощью носильщиков ежедневно обращается около 100 человек. Стоимость услуг носильщика — от 150 до 250 рублей.


Носильщика можно заранее забронировать к определённому времени и месту по телефону справочной службы 8(800) 755-00-00. Кроме того, в РЖД  рассказали, что появилась еще одна новая услуга — по этому же номеру пассажиры, которым трудно передвигаться самостоятельно, могут заранее договориться о сопровождении.


Недавно на здании железнодорожного вокзала появились новые буквы, а рядом с ним — информационные табло. 

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