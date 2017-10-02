На вокзале Новосибирска разрешили заказывать носильщиков

Услуги носильщика будут стоить пассажирам от 150 до 250 рублей

На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный появился новый сервис — теперь заказать услуги носильщика можно заранее.





«Создание такой услуги призвано обеспечить новосибирцам и гостям города комфорт во время их путешествия.





Забронировать услугу носильщика можно совершенно бесплатно.





Также стоит отметить, что такой сервис теперь оказывают не только у нас, но еще и почти в сорока железнодорожных вокзалах по России», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.







Новый сервис появился в Новосибирске в начале сентября — за помощью носильщиков ежедневно обращается около 100 человек. Стоимость услуг носильщика — от 150 до 250 рублей.







Носильщика можно заранее забронировать к определённому времени и месту по телефону справочной службы 8(800) 755-00-00. Кроме того, в РЖД рассказали, что появилась еще одна новая услуга — по этому же номеру пассажиры, которым трудно передвигаться самостоятельно, могут заранее договориться о сопровождении.





Недавно на здании железнодорожного вокзала появились новые буквы, а рядом с ним — информационные табло.

