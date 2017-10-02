В Новосибирске выбрали самую красивую спортсменку

В Новосибирске прошёл финал конкурса Miss Sport&Beauty Novosibirsk 2017. Самой красивой спортсменкой оказалась 29-летняя Ольга Зленко.





Победительница конкурса Miss Sport&Beauty Novosibirsk 2017 29-летняя Ольга Зленко





Конкурс красоты для девушек, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом, придумали сибирячки Дарья Тимонина и Юлия Стаканова. Обе девушки представляют Новосибирск на Всероссийском конкурсе «Российская красавица».





«Для нас с Юлей это не просто красивый спортивный проект, но и давно зародившаяся идея, в которую мы вложили свою любовь и душу», — сообщила НГС.НОВОСТИ Дарья Тимонина.





По словам Дарьи, у участниц была тщательная подготовка к финалу, который прошёл накануне в ресторане Mishkin&Mishkin. В течение месяца каждое воскресенье у девушек был плотный график: фотосессия, мастер-класс по боксу, обучение макияжу, презентация косметики, приобретение навыков позирования, дефиле и хореография.





В финале участницы продемонстрировали свои спортивные навыки и провели презентацию видов спорта, которыми они занимаются: каратэ, бокс, фитнес, фитнес с малышом, рукопашный бой, зумба, футбол. Помимо этого девушки танцевали общий и индивидуальный танцы и рассказали истории о себе.





Все девушки получили в подарок ювелирные украшения, а финалистки — путёвки в Яровое





«С детства я занимаюсь танцами, окончила музыкальную школу, уже в студенчестве прошла обучение в школе моделей, регулярно занимаюсь шейпингом и зумбой в свободное от работы время. Я с удовольствием приняла приглашение на участие в конкурсе спорта и красоты, который соединил в одно все мои любимые занятия и хобби», — рассказала НГС.НОВОСТИ победительница конкурса Ольга Зленко.





Победительница конкурса будет представлять город на Всероссийском конкурсе «Российская красавица».





В июле в Новосибирске выбрали 16 самых красивых волейболисток — в конце октября девушек ждёт финал конкурса «Мисс БВЛ 2017».