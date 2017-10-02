Новосибирцев оставили без популярного троллейбуса ещё на две недели
Компания «СИБЭКО» на две недели продлила ремонт теплотрассы на перекрёстке улиц Фрунзе и Мичурина в Центральном районе Новосибирска.
Прежде сообщалось, что ремонт закончится 30 сентября, но сегодня пресс-центр мэрии предупредил, что рабочие завершат работы только 15 октября.
«На этот период проезжая часть чётной стороны улицы Фрунзе напротив здания 15"а" сужена на 7,5 метра, улица Мичурина на пересечении с улицей Фрунзе — на 5 метров.
Движение троллейбусного маршрута
— передали в пресс-центре.
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Елена Громкова
Фрагмент справочника 2ГИС