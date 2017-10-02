В аэропорту Толмачёво поставили новые табло

Новый информационный киоск во внутреннем терминале
Новый информационный киоск во внутреннем терминале

На прошлой неделе во внутреннем терминале новосибирского аэропорта Толмачёво появилось два новых табло.


Новые табло стоят на полу у зала выдачи багажа. На экранах написано время прилёта внутренних рейсов.


«Новый формат представления информации о рейсах в аэропорту, так же как и существующие информационные табло, связан с системой SITA FIDS (flight information display system, система визуального информирования о рейсах), но более удобен для пассажиров различных категорий, в том числе слабовидящих и пассажиров-колясочников», — рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.


Кроме того, новые табло можно легко переставить в другое место — это будет необходимо во время грядущей реконструкции аэровокзала.


«Они имеют современный дизайн, боковую светодиодную подсветку и фирменный стиль оформления. Также рассматривается возможность программной доработки и создания на базе информационных киосков интерактивной карты аэропорта с навигацией», — добавили в аэропорту Толмачёво.


Табло поставили на полу возле зоны выдачи багажа
Табло поставили на полу возле зоны выдачи багажа


Табло старого образца в терминале международных авиалиний
Табло старого образца в терминале международных авиалиний


Табло прилета в международном терминале
Табло прилета в международном терминале


Месяц назад во внутреннем терминале добавили шесть новых стоек для регистрации — аэропорт объяснял это возросшим пассажиропотоком на внутренних рейсах.

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