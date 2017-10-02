В аэропорту Толмачёво поставили новые табло

Новый информационный киоск во внутреннем терминале

На прошлой неделе во внутреннем терминале новосибирского аэропорта Толмачёво появилось два новых табло.





Новые табло стоят на полу у зала выдачи багажа. На экранах написано время прилёта внутренних рейсов.







«Новый формат представления информации о рейсах в аэропорту, так же как и существующие информационные табло, связан с системой SITA FIDS (flight information display system, система визуального информирования о рейсах), но более удобен для пассажиров различных категорий, в том числе слабовидящих и пассажиров-колясочников», — рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.







Кроме того, новые табло можно легко переставить в другое место — это будет необходимо во время грядущей реконструкции аэровокзала.





«Они имеют современный дизайн, боковую светодиодную подсветку и фирменный стиль оформления. Также рассматривается возможность программной доработки и создания на базе информационных киосков интерактивной карты аэропорта с навигацией», — добавили в аэропорту Толмачёво.







Табло поставили на полу возле зоны выдачи багажа





Табло старого образца в терминале международных авиалиний





Табло прилета в международном терминале





Месяц назад во внутреннем терминале добавили шесть новых стоек для регистрации — аэропорт объяснял это возросшим пассажиропотоком на внутренних рейсах.