В аэропорту Толмачёво поставили новые табло
На прошлой неделе во внутреннем терминале новосибирского аэропорта Толмачёво появилось два новых табло.
Новые табло стоят на полу у зала выдачи багажа. На экранах написано время прилёта внутренних рейсов.
«Новый формат представления информации о рейсах в аэропорту, так же как и существующие информационные табло, связан с системой SITA FIDS (flight information display system, система визуального информирования о рейсах), но более удобен для пассажиров различных категорий, в том числе слабовидящих и пассажиров-колясочников», — рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
Кроме того, новые табло можно легко переставить в другое место — это будет необходимо во время грядущей реконструкции аэровокзала.
«Они имеют современный дизайн, боковую светодиодную подсветку и фирменный стиль оформления. Также рассматривается возможность программной доработки и создания на базе информационных киосков интерактивной карты аэропорта с навигацией», — добавили в аэропорту Толмачёво.
Месяц назад во внутреннем терминале добавили шесть новых стоек для регистрации — аэропорт объяснял это возросшим пассажиропотоком на внутренних рейсах.
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Елена Громкова
Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Толмачёво