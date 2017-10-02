Подозреваемый убил девушку и тяжело ранил её подругу

В ночь на 29 сентября 32-летний новосибирец зарезал 19-летнюю студентку и попытался убить её 20-летнюю подругу. Инцидент произошёл в доме на улице Залесского в Заельцовском районе города, где проживала погибшая.





«Мужчина с целью убийства нанес ей имеющимся при себе ножом не менее шести ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. Далее злоумышленник нанес несколько ножевых ранений находившейся в квартире 20-летней девушке и, завладев принадлежавшими убитой им потерпевшей мобильным телефоном и пятью тысячами рублей, с места преступления скрылся», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.





По информации СК, подозреваемый познакомился с погибшей и её подругой в интернете и договорился о «встрече для совместного времяпровождения». По данным источника НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах, в квартире вместе с ними находилась их 30-летняя знакомая — во время инцидента девушке удалось спрятаться на балконе.





«У него (подозреваемого. — А.И.) с погибшей конфликт произошёл, — объяснил источник. — Не хотела девушка что-то делать, передумала. Он разозлился. Сам не может объяснить, как всё произошло. Говорит, был сильно пьян. Мужчина не маргинал, проблем с законом раньше у него не было, до августа была постоянная работа».





19-летняя студентка погибла, ещё одна 20-летняя девушка получила ранения — её удалось спасти после того, как подозреваемый сбежал с места происшествия, а прятавшаяся на балконе женщина вызвала «скорую».





«После совершения убийства мужчина покинул Новосибирск и направился в Кемеровскую область, где планировал скрыться от полиции у своего знакомого. Отвезти его злоумышленник попросил другого знакомого, проживающего в Новосибирске», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Уже 30 сентября сотрудники полиции задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания.





В январе следователи раскрыли ещё одно жестокое убийство 35-летней матери-одиночки — женщина оказывала интимные услуги и погибла от рук клиента.