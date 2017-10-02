Вандалы сломали десятки надгробных памятников на двух кладбищах Новосибирска

На прошлой неделе в Новосибирске на двух кладбищах вандалы разломали памятники на могилах.





«Заявление в полицию поступило от администрации кладбищ Клещихинское и Заельцовское. В настоящее время проводится доследственная проверка», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







Сейчас полиция ищет родственников умерших, чьи могилы были осквернены. На Клещихинском кладбище вандалы действовали в начале прошлой недели — здесь администрация насчитала 28 поврежденных памятников.







На Заельцовском кладбище, по информации его начальника Сергея Белоуса, повалили и сломали 33 памятника — это произошло в ночь с 28 на 29 сентября (с четверга на пятницу).







«В ночное время группа лиц неустановленных шли по пути и на протяжении всего кладбища по второй дороге валили памятники. Пострадали разные абсолютно памятники — большие и маленькие. Территория кладбища не охраняемая, для проезда оно на ночь закрывается, но пройти на территорию можно», — рассказал Сергей Белоус корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





Всего вандалы повредили 61 надгробие





Вандалы действовали на прошлой неделе





На прошлой неделе случай вандализма также произошёл в Заельцовском парке — там неизвестные изуродовали стенды с картами.