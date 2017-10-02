Вандалы сломали десятки надгробных памятников на двух кладбищах Новосибирска

На прошлой неделе в Новосибирске на двух кладбищах вандалы разломали памятники на могилах.


«Заявление в полицию поступило от администрации кладбищ Клещихинское и Заельцовское. В настоящее время проводится доследственная проверка», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Сейчас полиция ищет родственников умерших, чьи могилы были осквернены. На Клещихинском кладбище вандалы действовали в начале прошлой недели — здесь администрация насчитала 28 поврежденных памятников.


На Заельцовском кладбище, по информации его начальника Сергея Белоуса, повалили и сломали 33 памятника — это произошло в ночь с 28 на 29 сентября (с четверга на пятницу).


«В ночное время группа лиц неустановленных шли по пути и на протяжении всего кладбища по второй дороге валили памятники. Пострадали разные абсолютно памятники — большие и маленькие. Территория кладбища не охраняемая, для проезда оно на ночь закрывается, но пройти на территорию можно», — рассказал Сергей Белоус корреспонденту НГС.НОВОСТИ. 


Всего вандалы повредили 61 надгробие
Всего вандалы повредили 61 надгробие


Вандалы действовали на прошлой неделе
Вандалы действовали на прошлой неделе


На прошлой неделе случай вандализма также произошёл в Заельцовском парке — там неизвестные изуродовали стенды с картами.

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