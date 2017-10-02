Набережную Оби отмыли от граффити и засадили деревьями

Михайловскую набережную в Новосибирске подготовили к сдаче после первого этапа масштабной реконструкции — рабочие убрали с парапета вдоль променада граффити и непристойные надписи.


Парапет набережной, очищенный от граффити
Парапет набережной, очищенный от граффити


«Парапет ещё дочищаем — за неделю всё очистим. Но мы уже довольны, наконец, очищают его, и всё там будет прекрасно. С этой недели там начали высаживать деревья, и последний этап — это скамейки и фонари», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Она подчеркнула, что все работы идут по графику. По планам городских властей, Михайловская набережная откроется после ремонта 15 октября.


Весь парапет планируют очистить до конца этой недели
Весь парапет планируют очистить до конца этой недели


Сейчас департамент ведёт переговоры с московским конструкторским бюро «Стрелка», которое разработало дизайн-проект набережной, чтобы 26 октября его специалисты презентовали свои проекты по дальнейшей реконструкции набережной, а также улицы Ленина, Красного проспекта и Затулинского дисперсного парка.


Работы на Михайловской набережной идут в ударных темпах — совсем недавно рабочие уложили там тротуарную плитку.

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