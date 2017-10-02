Набережную Оби отмыли от граффити и засадили деревьями
Михайловскую набережную в Новосибирске подготовили к сдаче после первого этапа масштабной реконструкции — рабочие убрали с парапета вдоль променада граффити и непристойные надписи.
«Парапет ещё дочищаем — за неделю всё очистим. Но мы уже довольны, наконец, очищают его, и всё там будет прекрасно. С этой недели там начали высаживать деревья, и последний этап — это скамейки и фонари», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Она подчеркнула, что все работы идут по графику. По планам городских властей, Михайловская набережная откроется после ремонта 15 октября.
Сейчас департамент ведёт переговоры с московским конструкторским бюро «Стрелка», которое разработало дизайн-проект набережной, чтобы 26 октября его специалисты презентовали свои проекты по дальнейшей реконструкции набережной, а также улицы Ленина, Красного проспекта и Затулинского дисперсного парка.
Работы на Михайловской набережной идут в ударных темпах — совсем недавно рабочие уложили там тротуарную плитку.
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Кирилл Шматков
Фото со страницы Анны Терешковой на facebook.com