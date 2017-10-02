Новосибирские налоговики решили купить шесть машин за 5 миллионов

На покупку автомобилей налоговая служба готова потратить больше 5 млн рублей

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области заказало для своих работников шесть автомобилей с бортовыми компьютерами и кондиционерами.







«Транспортные средства будут переданы для использования в территориальных налоговых органах», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в налоговой службе.







Как следует из документов электронного аукциона, областное УФНС планирует купить шесть новых седанов — с левым рулём и рабочим объёмом двигателя не меньше 1587 куб. см. Автомобили должны быть оборудованы бортовыми компьютерами, кондиционерами, сигнализациями, передними подушками безопасности, круиз-контролем. У пяти автомобилей должна быть механическая, ещё у одного — автоматическая коробка передач. Также среди требований к машинам — аудиосистемы, видеорегистраторы, светлая окраска кузова.







«Марки автомобилей будут известны при подведении итогов аукциона с учётом соответствия требуемым техническим характеристикам», — пояснили в УФНС по Новосибирской области.







Начальная (максимальная) цена контракта — 5,3 млн рублей за все автомобили. Оплатить покупку заказчик собирается из федерального бюджета. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 октября, получить машины налоговая служба планирует не позднее 20 декабря.





Тем временем власти Новосибирской области решили вложиться в ремонт старого «Мерседеса», который нужен для сопровождения официальных делегаций. Ремонт оценивается почти в половину рыночной стоимости авто.